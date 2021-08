Protesta «No Vax» e «No green pass»: domani l’occupazione delle stazioni di Trento e Rovereto

Ci sono anche le stazioni di Trento e Rovereto nel mirino dei «Non Vax» e «No Green Pass» che a partire dalle 14.30 di domani, mercoledì primo settembre, tenteranno di bloccare la percorrenza dei treni.

Le stazioni delle due città principali del Trentino, almeno secondo il volantino che sta girando sui social e su telegram da alcuni giorni, sono fra le 54 stazioni delle città italiane che saranno «occupate» dai manifestanti.

“Non ci fanno partire con il treno senza il passaporto schiavitù? Allora non partirà nessuno!”. È questo l’avvertimento che gira insieme alla locandina accompagnata anche dallo slogan: “Basta dittatura” e con l’invito di “condividere velocemente perché non c’è più tempo e siamo agli sgoccioli”

Pubblicità Pubblicità

Dopo i cortei, le manifestazioni, gli insulti verso la Rai e i giornalisti e le violenze stavolta l’obiettivo sarebbe quello di bloccare le stazioni ferroviarie il 1° settembre, giorno in cui anche per viaggiare sui treni a lunga percorrenza Intercity, Intercity notte e Alta velocità sarà necessario esibire, insieme al biglietto, anche il Green Pass.

“Ore 14:30 incontro davanti stazione. Ore 15:00 si entra e si rimane fino a sera”, recita l’appuntamento contornato da delle svastiche vagamente naziste.

Il ministero dell’interno intanto corre ai ripari spiegando che non saranno tollerate ne le violenze ne le manifestazioni non autorizzate. Ma c’è comunque preoccupazione per il possibile rischio di escalation di violenza che nelle ultime manifestazioni sono cresciute.

Pubblicità Pubblicità



Fra i manifestanti frange di estrema destra, sovranisti di Forza Nuova, soggetti rabbiosi anti-sistema ma non solo. Un contenitore di culture diverse e ribelli, politicamente trasversali, o di nessuna ispirazione politica.

Ma anche persone oneste, più o meno condizionate da narrazioni distorte che viaggiano sul social, che non sanno nemmeno a quali rischi giudiziari vanno incontro in caso di denunce da parte delle forze dell’ordine. Fino ad ora le procure e le forze dell’ordine hanno chiuso gli occhi dimostrando buon senso, ma per quanto sarà ancora così?

Non sono mancate le reazioni all’ipotesi dei blocchi dei treni alle stazioni: “La minaccia del movimento ‘No green pass’ di bloccare le stazioni il primo settembre, quando scatterà il giusto e inevitabile obbligo per salire sui treni a lunga percorrenza, è gravissima – scrive in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini – Un tentativo di sabotaggio alla civile convivenza in nome della libertà di contagiare, che il Viminale ha il dovere di non sottovalutare pianificando da subito contromisure severe. Non può esserci alcuna comprensione per chi dolosamente mette a repentaglio la salute pubblica”.

Li chiama invece “vigliacchi” Giovanni Toti, governatore della Liguria, che scrive: “Obbligare a una vaccinazione che può salvare milioni di vite non viola nessun diritto umano. Bloccare le stazioni ferroviarie invece viola il diritto di muoversi per andare a lavorare o tornare a casa. Far richiudere le città distrugge la nostra economia e i nostri lavoratori. Vi chiamate guerrieri ma siete solo dei vigliacchi”.