Investimenti in progetti pilota: un bando da 100 milioni per aziende e PMI Dal Ministero dello Sviluppo Economico è stato pubblicato il bando che eroga contributi per progetti su autoimprenditorialità, transizione ecologia, cultura turismo e riqualificazione. Il bando Mise Nel bando il Ministero dettagli le modalità ed i...

Blockchain per il business: una futura rivoluzione per i vecchi modelli aziendali con tanti vantaggi Ad oggi buona parte dell'attenzione delle aziende si focalizza principalmente sull'innovazione, l'efficienza e la cybersecurity e in tutte queste, l'applicazione della blockchian può fare la differenza. Cos'è la blockchain La blockchain è un'insieme di tecnologie...

Chiusura o delocalizzazione aziende: in arrivo un decreto con regole e sanzioni Per evitare speculazioni aziendali, tutelando i lavoratori il Ministero dello Sviluppo Economico e quello del lavoro e e delle politiche sociali stanno creando il decreto delocalizzazioni che conterrà un impianto di regole e sanzioni ad...

Entro il 2022 Venezia a numero chiuso: tornelli e contributo di accesso Nonostante la pandemia, durante l'estate il turismo di massa ha invaso Venezia, mettendo a dura prova il sistema dei trasporti, la viabilità locale ed i musei. Per questo motivo, il possibile controllo degli accessi già...

Identità digitale, ora è possibile chiederla anche al supermercato Il Sistema Pubblico di Identità Digitale, conosciuto anche come SPID è ormai la chiave di accesso a tutte le piattaforme per la gestione e fornitura di vari servizi e per il servizio pubblico in generale....