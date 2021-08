Il Covid non ferma il turismo: è ‘quasi tutto esaurito’ da nord a sud

Presenze superiori alle attese, dal nord al sud della penisola, per i vacanzieri che per nulla intimoriti dal Covid hanno prenotato in gran numero sia al mare che in montagna. Un dato di gran lunga superiore a quello dello scorso anno, nonostante lo spettro del Green Pass e delle discoteche chiuse. Certo minore è stata la presenza di turisti stranieri, compensata però dalla circolazione interna tra regioni del cosiddetto ‘turismo di vicinanza’.

L’Emilia Romagna segnala il tutto esaurito, così come anche la Versilia e le Eolie. In particolare la Versilia chiude l’agosto 2021 con un bilancio più luci che ombre: da Viareggio a Forte dei Marmi, da Lido di Camaiore a Marina di Pietrasanta, le spiagge hanno fatto registrare il pienone sia a luglio che ad agosto. E si spera in una coda di stagione “importante” anche a settembre. La Romagna esulta anche attraverso le parole di Patrizia Rinaldis, presidente dell’associazione albergatori di Rimini: “Fin da luglio abbiamo cominciato a vedere una richiesta in aumento – spiega – ma l’exploit lo abbiamo avuto in agosto, perché sin dalla prima settimana c’è stato il quasi sold-out”.

Buoni ma più cauti risultati anche per l’Abruzzo e la Sardegna, quest’ultima partita un po’ lenta nella prima parte di luglio con una ripresa dalla seconda metà, per il Piemonte con una buona presenza ai laghi, alle colline di Langhe e Monferrato, fino alle montagne olimpiche e per Napoli, dove sono risultate occupate il 70 per cento delle camere disponibili. Un risultati che si avvicina ai livelli del 2019, quando il dato si era attestato all’80%. Nella città partenopea finora gli Italiani sono stati circa il 70% degli ospiti, mentre il resto arriva dai paesi dell’Ue”. Stagione non male anche per il Friuli Venezia Giulia e la Liguria, che rispetto alle stagioni passate ha dovuto fare a meno degli americani dei russi, degli australiani o sudamericani. In compenso la regione ha guadagnato fette di mercato diverse come la Polonia, la Bulgaria, la Romania, la Lituania e tantissimo nord Europa, ovvero Svezia, Norvegia e Finlandia.

