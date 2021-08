Lunghi applausi al Teatro Capovolto per lo spettacolo “Al Desnudo” di Metamorphosis Dance

Grande successo per “Al desnudo”, lo spettacolo di danza impegnativo e dinamico in cui musica e movimento si fondono in modo fluido; coreografie e interpreti la spagnola Iratxe Ansa e l’italiano di origine slava Igor Bacovich, che sabato 28 agosto 2021 hanno presentato al pubblico attento del Teatro Capovolto il progetto di Metamorphosis Dance.

Coppia d’arte e vita i due ballerini si sono conosciuti nei Paesi Bassi, lei danzatrice al Nederlands Dans Theater (NDT) con esperienza ventennale in Europa in prestigiose compagnie. Nel 2020 ha ricevuto il Premio Nazionale per la Danza in Spagna, ma il suo lavoro con Igor Bacovich è iniziato nel 2013.

Lui con formazione all’Accademia Nazionale Danza di Roma, nel 2004 prosegue al CODARTS di Rotterdam, dove approfondisce gli studi con una propensione verso quello che è sempre stato un aspetto molto rilevante del suo lavoro, la fisicità.

Il consulente Renato Zanella presenta l’ultimo appuntamento di danza della rassegna Teatro Capovolto 2021, mettendo in risalto come i due artisti abbiano creato qualcosa di molto particolare per la danza contemporanea e di ricerca, la più difficile da comprendere rispetto alla danza classica.

Lo spettacolo “Al desnudo” è un laboratorio creativo e fisico molto apprezzato alla Biennale Danza di Venezia; Ansa e Bacovich creano e danzano per Metamorphosis Dance, la recente compagnia di danza con sede a Madrid che insieme hanno fondato lavorando su più livelli.

E’ un progetto artistico dove le loro esperienze trovano una sintesi, per i due ballerini che sul palco danno tutto e sono molto esigenti, importante è il processo e il modo di fare spettacolo.

Nel duetto “Al desnudo” ci sono due parti: la prima rappresenta la relazione tra uomo e donna sulle note del Concerto n.2 per violino del compositore americano Philip Glass, è molto emozionante e trasmette una tensione che si sposa perfettamente con il rapporto conflittuale di coppia, che è quello che si voleva mostrare.

Al contrario, la seconda parte è basata sulla musica contemporanea del compositore Johan Wieslander, è una techno molto raffinata e complessa che funziona molto bene con l’uso delle luci sul palco, servono a definire gli spazi poiché è un’opera in continua trasformazione.

“Al desnudo” è uno spettacolo/laboratorio dinamico che ha debuttato nel 2020 a Madrid, dove i due danzatori hanno svelato i loro “corpi artistici”.

L’artista Daniel Moroni (anche lui protagonista sul palco) ha ideato luci e immagini, che avvolgono i corpi dei ballerini in suggestive atmosfere.

“Al desnudo” è qualcosa di unico che riunisce tutto ciò che interessa ai due protagonisti: arte, moda, cura dell’allestimento e immagine. L’opera oscilla tra le diverse intensità di movimento che si materializzano gradualmente nel corpo di entrambi gli artisti.

Come funziona l’immaginazione di un ballerino durante l’improvvisazione? Come avviene la respirazione? Il nudo nasce in risposta a molte domande che normalmente sfuggono alla percezione dello spettatore, è interessante indagare lo spettacolo da un altro punto di vista.

​ Sul palco si uniscono vari elementi: le proiezioni di un video registrato in precedenza e lo streaming di ciò che sta accadendo dal vivo sul palco, la musica, la tecnica, l’improvvisazione guidata e la voce fuori campo di Aia Kruse Goenaga che interpreta testi di Ansa e Bacovich.

Nel 2009 Iratxe Ansa ha lasciato una brillante carriera come ballerina presso Nederlands Dans Theater. Una carriera iniziata dopo la laurea alla John Cranko Schule di Stoccarda, che l’ha vista affinare le sue competenze per importanti aziende europee.

Ha ballato per leggende del ventesimo secolo come William Forsythe, Jiri Kylián, Nacho Duato, Mats Ek, Ohad Naharin, Wayne McGregor e Crystal Pite.

Poi la decisione di iniziare un nuovo capitolo della sua vita come freelance, che l’ha portata in giro per il mondo a lavorare per ballerini di culture, scuole e nazionalità diverse, sviluppando sempre più una sua metodologia.

Come coreografo Igor Bacovich ha accumulato una lunga lista di creazioni, molte delle quali sono state create in collaborazione con Iratxe Ansa. Il suo lavoro gli ha richiesto di viaggiare molto nei cinque continenti, tuttavia non tutta la sua esperienza è legata alla danza. Per otto anni si è dedicato al lavoro sociale.

Questa è diventata un’esperienza vitale per aiutarlo a plasmare il suo spirito creativo e curioso, che lo ha portato ad interessarsi anche alle questioni di leadership e management, risultate molto utili soprattutto nello sviluppo e nel consolidamento della compagnia Metamorphosis Dance, in collaborazione con Iratxe Ansa.

Nonostante la serata quasi autunnale, il pubblico ha gradito la nuova proposta, applaudendo a lungo i due ballerini.

Lo spettacolo di danza “Al desnudo” sarà inoltre presentato a Riva del Garda l’1 settembre 2021 (nel cortile della Rocca h.21).

Seguirà la conferenza stampa con il calendario degli spettacoli di danza Autunno 2021.