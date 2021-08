Agenda 2030: obiettivi ed eventi del Comune di Cles presentati in conferenza stampa

L’anno passato si è concluso il ciclo di eventi riguardanti l’Agenda 2020, e con il 2021 inizia il nuovo percorso indirizzato verso gli obiettivi a carattere mondiale inclusi nell’Agenda 2030.

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU.

Il Comune di Cles vuole essere soggetto attivo di tale programma realizzando una serie di progetti che permettano di conoscere l’Agenda 2030 e i suoi 17 obiettivi, stimolando uno stile di vita consapevole, attento e sensibile che si rifletta con azioni concrete nella vita quotidiana di ogni cittadino.

Il programma è stato presentato venerdì 27 agosto scorso alla conferenza stampa svoltasi nella Biblioteca di Cles, ampiamente illustrato dalla Consigliera comunale Simona Malfatti: “A livello provinciale si è deciso di declinare gli obiettivi a ciascuno dei nostri territori, e i comuni assumono un ruolo fondamentale quali attivatori concreti; ora che sappiamo cosa fare, come dobbiamo fare? In concreto abbiamo designato tre modalità principali: – informare per far conoscere l’Agenda 2030 (se conosco il territorio me ne prendo cura). – Raccontare cosa facciamo e condividerlo con tutti. – Fini concreti per raggiungere gli obiettivi: ogni mese a partire da settembre affronteremo un obiettivo con eventi e azioni strategiche mirate”.

Interviene l’Assessore al territorio Massimiliano Girardi: “Gli obiettivi sono molto alti, ma tutti interconnessi, e coinvolgono più assessorati, dai lavori pubblici al sociale, dalla cultura alle foreste. La nostra è una piccola comunità, ma deve fare la sua parte; il comune deve dare riscontro a cosa si sta facendo, l’importante è far conoscere gli obiettivi. La nostra cittadina deve diventare il più sostenibile possibile”.

Sara Covi, portavoce della Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e Sole, nell’ambito della biodiversità proporrà una visita guidata al Frutteto Storico di proprietà del Comune: “Le visite al frutteto hanno avuto grande riscontro questa stagione, sia da parte della gente locale che dei turisti, e comunque è sempre aperto a disposizione di chi volesse andare a scoprirlo”.

La Pro Loco di Cles, con il prezioso aiuto dei Consiglieri Comunali Fabrizio Leonardi ed Adriano Taller, ha organizzato una gita in Boiara Bassa all’insegna della scoperta della biodiversità sulla nostra montagna. Durante il percorso il Prof. Roberto Lucchini, del Gruppo Anaune Micologico, spiegherà l’importanza dei funghi, indicatori naturali della salute del bosco.

Presso la Biblioteca di Cles, dal 22 ottobre al 19 novembre, molto interessante la mostra fotografica sulla biodiversità animale curata da Mauro Mendini, autore locale del volume “Vite segrete delle Valli del Noce”. Il ricavato della vendita del libro andrà devoluto alla Fondazione Trentina Autismo ‘Casa Sebastiano’.

Conclude Sara Lorengo, Direttrice della Biblioteca di Cles: “Tutte le biblioteche a livello nazionale si stanno attivando per dare visibilità all’Agenda 2030, e qui con l’aiuto dei bibliotecari abbiamo creato una speciale torre espositiva con una selezione di libri mirati, sia per adulti che per bambini, che cambieranno di volta in volta in base ai vari obiettivi, in modo che gli utenti possano conoscere al meglio l’Agenda attraverso la lettura”.

La sostenibilità non è più soltanto una questione ambientale, ma coinvolge 5 aree fondamentali individuate con 5P: Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e Partnership. Per raggiungere questo intento saranno organizzati dei progetti, con cadenza all’incirca bimestrale, a partire da settembre 2021 fino a dicembre 2023, in un percorso che andrà ad approfondire i vari obiettivi, mediante attività e incontri rivolti alle varie fasce di età per stimolare azioni concrete di sostenibilità.

Il mese di settembre è dedicato all’obiettivo 15 – “Vita sulla terra” – per cui ci si concentrerà sulle azioni per arrestare la perdita della biodiversità, garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali e creare comunità e territori resilienti, custodire i paesaggi e i beni culturali.

Per tale motivo il percorso pluriennale si svolgerà in collaborazione con i numerosi enti e associazioni attivi sul territorio, creando ampio coinvolgimento dei cittadini affinchè l’Agenda 2030 rappresenti un cammino comune per una crescita sostenibile.

Il programma di settembre per Cles prevede una serie di appuntamenti destinati ad adulti, attività per bambini e famiglie, conferenze, passeggiate naturalistiche, indirizzate a scoprire lo sviluppo sostenibile e approfondire il tema della biodiversità.

Gli eventi in calendario sono organizzati in collaborazione con la Biblioteca di Cles, il Comune di Cles, Pro Loco di Cles, Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e Sole, Parco Naturale Adamello Brenta, MUSE (Museo delle Scienze) e Gruppo Anaune Micologico.

Maggiori info: Biblioteca di Cles, Comune di Cles