Toscana, bufera sulla consigliera dem che ‘tifa’ per i talebani. L’ira della Lega. Il Pd chiede le dimissioni

Chiusura o delocalizzazione aziende: in arrivo un decreto con regole e sanzioni Per evitare speculazioni aziendali, tutelando i lavoratori il Ministero dello Sviluppo Economico e quello del lavoro e e delle politiche sociali stanno creando il decreto delocalizzazioni che conterrà un impianto di regole e sanzioni ad...

Entro il 2022 Venezia a numero chiuso: tornelli e contributo di accesso Nonostante la pandemia, durante l'estate il turismo di massa ha invaso Venezia, mettendo a dura prova il sistema dei trasporti, la viabilità locale ed i musei. Per questo motivo, il possibile controllo degli accessi già...

Identità digitale, ora è possibile chiederla anche al supermercato Il Sistema Pubblico di Identità Digitale, conosciuto anche come SPID è ormai la chiave di accesso a tutte le piattaforme per la gestione e fornitura di vari servizi e per il servizio pubblico in generale....

Bonus libri per studenti: Ogni Regione con le sue regole L'inizio del nuovo anno scolastico si avvicina e le difficoltà economiche delle famiglie vengono sostenute con l'introduzione del Bonus Libri. Bonus libri 2021 Il bonus per l'acquisto dei libri e dei testi scolastici infatti è...

Bonus terme, valido per tutti i cittadini senza limiti di Isee Per agevolare i cittadini all'acquisto di servizi termali accreditati, è stato messo a disposizione un incentivo per tutti, a partire da ottobre. Bonus terme Il nuovo bonus rende permette al cittadino di beneficiare i servizi...