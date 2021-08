Urla, alterchi e degenerazione da alcol: ancora scene di degrado in Santa Maria. Residenti logorati – IL VIDEO

Trento, martedì 24 agosto. Sono le ore 22:15 e in piazza Santa Maria Maggiore va in scena lo stesso triste teatrino. Quello di ogni sera, quando all’imbrunire svaniscono i suoni della città e rimangono gli schiamazzi e le urla degli alterchi tra bande di stranieri in preda a vari stati psicofisici: alcol o rabbia che emergono dalle liti e dalle discussioni per le tensioni scaturite dalle problematiche che impegnano i nostri eroi nella difficile missione del controllo del territorio. Ricordando i fatti accaduti lo scorso sabato, torniamo a parlare della solita situazione di degrado che accresce di giorno in giorno la percezione di insicurezza che i residenti del “Bronx del Concilio di Trento” vivono tutti i giorni. Da anni.

Solo ieri il nostro quotidiano ha riportato l’episodio di accoltellamento ad opera di un guineano nei confronti di un tunisino. L’ennesimo. In seguito ad una lita scaturita per motivi sconosciuti ma le cui dinamiche sono ora al vaglio delle forze dell’ordine, l’africano ha colpito con un profondo fendente alla spalla il rivale, tentando successivamente di aggredire anche il compare che si trovava con lui. Un quartiere, quello della Portela, ormai preso in ostaggio da singoli o gruppi di stranieri in faida perenne per i più disparati motivi. Uno tra tutti, la sopravvivenza di diversi soggetti alle prese con la gestione del giro di spaccio e riciclaggio che oramai da tempo immemore costituisce ‘l’arredamento non architettonico’ dell’antico rione cittadino.

Soggetti più o meno conosciuti, con o senza fissa dimora, che si impadroniscono di intere palazzine senza nemmeno mettervi piede all’interno. E’ il caso del tunisino che da mesi occupa l’ingresso di un condomio della zona, eleggendolo ufficialmente a vespasiano personale. Un quartiere distrutto, quello della Portela, dove gli immobili si sarebbero svalutati quasi del 50% e dove i residenti, ormai logorati dall’ordinario degrado, si chiudono in un silenzio ormai rassegnato. Non tutti.

Qualcuno è ancora in grado di lanciare appelli al Sindaco Ianeselli invitandolo addirittura a compiere un breve ‘giro di piazza’ per rendersi conto della situazione. Altri si starebbero organizzando con l’intenzione di fare causa al Comune e mandano video come quelli che abbiamo allegato a questo articolo.

