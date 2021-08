No Green Pass, non entri in mensa. Panche e tendoni all’aperto nelle aziende. Ma il dilemma inverno rimane

Disagi per chi in Trentino è tornato a lavorare nelle imprese e nelle aziende ma non si è premunito di procurarsi il Green Pass, oppure non ha voluto. Il cosiddetto ‘lasciapassare verde’ è ormai richiesto in tutte le realtà produttive della Provincia e il nodo mensa si fa sempre più stretto.

L’ultima ordinanza emessa lo scorso venerdì dal presidente Fugatti sancisce l’obbligo di esibizione all’entrata, pena l’esclusione dall’accesso ai locali di ristoro. Pause pranzo riorganizzate quindi per molti lavoratori, ma con una duplice difficoltà. Da un lato il rispetto dell’obbligo di accesso con certificazione e dall’altro problema di fornire ai dipendenti un pasto completo come previsto dalla normativa sindacale.

Ecco dunque che anche i parcheggi e le aree esterne diventano zona ‘ristorante’ allestita con panche oppure tendoni. Ma c’è anche chi, non disponendo degli spazi, si è visto costretto a chiudere le porte delle strutture, vietando l’entrata a chi non è vaccinato. Con una grande contraddizione: nella maggior parte delle aziende, le aree per il consumo di bevande e snack non sono precluse a chi non si è inoculato.

Pubblicità Pubblicità

Come recentemente capitato a diversi appartenenti al corpo permanente dei vigili del Fuoco di Trento, ai malcapitati in questo caso non è rimasto che optare per soluzioni di fortuna. Pranzo al sacco e pasti cucinati portati da casa e consumati in angoli spesso non troppo comodi.

Tra le possibili soluzioni del caso, la creazione di un servizio tamponi gratuito estensibile sia ai locali pubblici che, per l’appunto, alle mense. Ma se il clima estivo o quantomeno non piovoso aiuta ad arrancare tra i recenti divieti, sarà la stagione invernale a segnare definitivamente il passaggio all’inferno dei dilemmi sulla questione, dato che i pranzi consumati all’esterno non saranno più possibili.

Pubblicità Pubblicità