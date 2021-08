Brexit e Covid tolgono manodopera al Regno Unito. Le imprese: “Lasciateci usare i detenuti”

Altro che priorità ai britannici, come richiesto dal governo. Loro certi lavori non li vogliono più fare. Come se non bastasse, Brexit e Pandemia hanno causato seri problemi al reperimento di manodopera da impiegare nelle aziende. Consegne e ristorazione, lavorazione delle carni e molti altri settori sono in sofferenza. Secondo quanto riportato dal British Poultry Council un posto di lavoro su sei – quasi 7mila operai – è rimasto vacante a causa del ritorno a casa dei lavoratori europei. E ora gli imprenditori del Regno Unito lanciano l’idea.

In prima linea proprio la Association of Independent Meat Suppliers (organizzazione di categoria dei macellai e dei macelli) che ha recentemente dialogato con il Ministero della Giustizia sul reclutamento di detenuti ed ex-detenuti. L’attuale programma che prevede a persone condannate per diversi reati di uscire durante il giorno per recarsi al lavoro risulta tuttavia limitato, così come anche la possibilità per i carcerati di usufruire di un tempo allargato per la permanenza fuori dalla cella secondo le norme di prevenzione anti Covid.

Tra le altre, la stessa prigione HMP Hollesley Bay nel Suffolk, si è vista costretta a rifiutare molte delle richieste ricevute per il raggiungimento della quota massima di carcerati tenuti fuori dalla struttura per motivi lavorativi. Londra dovrebbe quindi operare un’estensione notevole delle restrizioni vigenti oppure introdotte in tempi recenti. Ma dovrebbe farlo rapidamente dato che la crisi non riguarderebbe solo l’industria alimentare ma anche quella dei trasporti con la carenza di circa 90mila autisti di mezzi pesanti che sta causando seri problemi di approvvigionamento nei supermercati e nei ristoranti di tutto il territorio nazionale.

