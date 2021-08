Italia: verso un nuovo Libano?

Egregio Direttore,

vorrei far osservare a coloro che in questo momento spingono per una totale unilaterale ed indiscriminata accoglienza, oggi degli afghani, che la storia ha molto da insegnare in termini di difesa della propria terra, sempre che lo si voglia fare e non si voglia ulteriormente prendere in giro gli italiani.

Il fatto che l’ Afghanistan sia precipitato in un baratro, peraltro causato dall’ “amministrazione” Biden, che ora se ne lava le mani nel silenzio dei dem di tutto il mondo, non autorizza i buonisti nostrani a stracciarsi vesti e capelli per primeggiare in termini di accoglienza, quasi a lavarsi la coscienza, accoglienza che non potrà che essere senz’ altro che pelosa, nè piu’, nè meno di quanto già fatto con i clandestini, impropriamente denominati migranti, che sino ad ora hanno invaso il nostro disgraziato paese in barba a tutte le norme costituzionali e internazionali.

A tal proposito si ricorda che il diritto di asilo non spetta a chi racconta storielle inverosimili di persecuzione o proviene da paesi quali Pakistan, Bangladesh, Egitto, Africa centrale, stabili politicamente ancorchè poveri per fatti loro, e neppure è da qualificare come lecito il comportamento delle navi delle ONG, che operano in pieno spregio delle norme internazionali circa il paese di bandiera, tant’ è che Malta, cui nessuno, e meno che meno la UE, rivolge appunti, le respinge invitandole a raggiungere i porti del loro paese di immatricolazione.

Non sfugge anche che siffatta accoglienza indiscriminata, terminato il primo momento di accudimento, comporta l’ abbandono di questa massa umana sul territorio senza più alcuna cura, se non quello di promettere ciclicamnente lo ius soli, quale evidente grimaldello per i ricongiungimenti familiari e quindi per ottenere la costituzione futura di un ampio bacino elettorale, tanto più necessario, in quanto gli italiani autoctoni hanno da tempo voltato le spalle a questa sinistra miope e non è ulteriormente differibile il ricorso alle urne nel quale essi patiranno il dovuto benservito dopo anni di governicchi di palazzo, minoritari in termini di consenso popolare.

E’ anche evidente che l’ abbandono a se’ stessa di questa massa umana comporta la creazione di sacche autonome su base etnica o religiosa, che è l’ esatto contrario del concetto di integrazione cui ci si riferisce impropriamente e per pura facciata.

Chi sa qualcosa di emigrazione dei nostri neanche tanto lontani avi, legalissima e con documenti più che in ordine, sa benissimo che Svizzera e Germania impedivano la formazione di ghetti etnici, talvolta con metodi molto spicci, come rimpatri immediati in caso di ricongiungimenti familiari abusivi o rifiuto di imparare lingua e costumi locali o semplice riunione di compaesani.

Corollario della creazione di queste sacche, già evidenti oggi con talune etnie, è che, nell’ ignavia dei nostri buonisti governanti, si creino dei veri e propri sub-stati, esattamente quello che tempo fa è avvenuto in Libano negli anni ’70 con i campi profughi arabi.

Già prendono consistenza fenomeni di banlieuzazzione su base etnica e religiosa nelle grandi città, dove lo stato Italiano non ha più giurisdizione di fatto, e a breve il fenomeno diventerà piu’ esteso e irreversibile, esattamente come in Libano, i cui cittadini non sono da tempo padroni a casa propria ed il cui paese è ridotto a misero campo di battaglia.

Scappare dalla guerra certo è legittimo, ma la storia ci insegna che molti sono rimasti per far valere le loro idee ed hanno per esse combattuto e vinto. Anche donne e bambini.

Senza “quelli che sono rimasti” non avremmo avuto il nostro Risorgimento e neppure la Resistenza. E non sono scappati neppure i giovani che hanno servito la Repubblica di Salo’ .

Non si rimettono a posto le cose nei propri stati di provenienza solo scappando e mendicando accoglienza.

E neppure offrendo asili facili a fini elettorali e distruggendo il nostro tessuto storico e culturale a beneficio di chi comunque deve rimanere ospite, non imposto o autoimposto, con i Doveri propri di tale posizione.

Avv. M.S. Sforzellini – Trento

