Delizie culinarie, musica e intrattenimento: torna l’evento “Fine estate a Mezombart”

Bonus libri per studenti: Ogni Regione con le sue regole L’inizio del nuovo anno scolastico si avvicina e le difficoltà economiche delle famiglie vengono sostenute con l’introduzione del Bonus Libri. Bonus libri 2021 Il bonus per l’acquisto dei libri e dei testi scolastici infatti è... The post Bonus libri per studenti: Ogni Regione con le sue regole appeared first on Benessere Economico.

Bonus terme, valido per tutti i cittadini senza limiti di Isee Per agevolare i cittadini all’acquisto di servizi termali accreditati, è stato messo a disposizione un incentivo per tutti, a partire da ottobre. Bonus terme Il nuovo bonus rende permette al cittadino di beneficiare i servizi... The post Bonus terme, valido per tutti i cittadini senza limiti di Isee appeared first on Benessere Economico.

Lavoratori dipendenti e autonomi: sgravi contributivi e bonus irpef in arrivo Durante il mese di agosto arriveranno i primi sgravi Irpef in busta paga per chi ha un contratto di lavoro dipendente, mentre per gli autonomi ci sarà uno sgravio contributivo per il 2021. Bonus Irpef... The post Lavoratori dipendenti e autonomi: sgravi contributivi e bonus irpef in arrivo appeared first on Benessere Economico.

Bonus birra artigianale, il nuovo contributo a fondo perduto per i birrifici All’interno della legge di conversione del Decreto Sostegni bis, si nasconde un nuovo bonus sotto forma di contributo per chi produce birra artigianale. Con l’obiettivo di aiutare le piccole imprese, sono stati stanziati per la... The post Bonus birra artigianale, il nuovo contributo a fondo perduto per i birrifici appeared first on Benessere Economico.

Da partner bancario a supporto concreto per le aziende, nasce “ l’Academy per le imprese” di Intesa Sanpaolo La società di formazione di Intesa Sanpaolo ha avviato l’Academy per le imprese. Un programma nato per offrire corsi di alta formazione per l’aggiornamento delle competenze richieste da modelli economici ed organizzativi innovativi. La nascita... The post Da partner bancario a supporto concreto per le aziende, nasce “ l’Academy per le imprese” di Intesa Sanpaolo […]