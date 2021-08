Situazione Afghanistan: «Diocesi di Trento pronta ad aprire le porte»

Sono arrivati a Riva del Garda presso la Base logistica addestrativa di via Ardaro i 90 afghani fuggiti dopo la caduta della capitale Kabul ad opera dei Talebani che hanno già iniziato a giustiziare i cittadini che nel corso degli ultimi anni hanno collaborato con gli occidentali.

L’accoglienza e lo smistamento dei profughi è gestita dal Ministero dell’Interno.

In questa fase all’amministrazione comunale di Riva del Garda non sono state fornite informazioni su eventuali necessità delle persone ospitate, e da quello che è stato possibile apprendere finora, risulta che a Riva del Garda rimarranno solo per un breve periodo, in particolare per trascorrere la quarantena, prima di essere accompagnate nelle destinazioni che saranno individuate.

Sulla situazione che è precipitata in Afghanistan oggi è intervenuto anche l’arcivescovo di Trentino Monsignore Lauro Tisi. «L’accoglienza dei profughi afghani è un’emergenza umanitaria alla quale la Diocesi di Trento è pronta ad offrire risposta, per tutto quanto le sarà possibile, d’intesa con le autorità competenti. È il minimo che possiamo fare, anche per compensare le gravi responsabilità dell’Occidente nella gestione della crisi afghana, come già ho avuto modo di denunciare». Queste le sue parole in merito all’eventualità di accogliere profughi afghani in strutture diocesane.

«Ci impegniamo – aggiunge monsignor Tisi – a dare ospitalità, come accaduto con chi era in fuga dalla Siria, a quanti arriveranno attraverso i corridoi umanitari, ma vorremmo anche richiamare l’attenzione su chi cercherà una via di salvezza attraverso altre strade, come la martoriata rotta balcanica, dimenticata dai media e sulla quale la nostra Diocesi e altre realtà associative trentine da settimane richiamano l’attenzione con la campagna “Cambiamo rotta!».

«La porta di chi ha la fortuna involontaria di vivere in libertà e democrazia – conclude l’Arcivescovo – non può che essere aperta a chi non gode della stessa sorte: lo chiede sì il Vangelo, ma è scritto – se solo lo vogliamo riconoscere – nel DNA stesso di ogni essere umano».

