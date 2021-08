Enrico Galiano in bicicletta in alta Val di Non per concludere la rassegna “Cavareno incontra l’autore”

Enrico Galiano, classe 1977 di Pordenone, a Cavareno ci arriverà in bicicletta, sua grande passione.

Sarà lui, insegnante e scrittore amatissimo, vero fenomeno della rete, il protagonista dell’evento conclusivo della rassegna “Cavareno incontra l’autore 2021”, in programma domani, domenica 22 agosto alle 18, a Cavareno.

«Quella di quest’anno è stata un’edizione che ha visto la partecipazione di interessanti autori del panorama letterario italiano e di un pubblico numeroso e attento – afferma l’assessora alla cultura Raffaella Battocletti – . Finiamo dunque con uno scrittore particolarmente amato: Enrico Galiano, insegnante, scrittore e creatore di contenuti accattivanti su Facebook, come la webserie “Cose da prof” o i video in cui racconta “Una parola al giorno”. È anche uno dei professori del programma “La Banda dei FuoriClasse” in onda su Rai Gulp e uno dei dieci insegnanti più seguiti sul web secondo una classifica del 2020 de “Il Sole 24 ore”».

Pubblicità Pubblicità

Con “Eppure cadiamo felici”, suo romanzo d’esordio, Galiano ha vinto diversi premi e conquistato il cuore di giovani e adulti. “Felici contro il mondo”,​ uscito a giugno sempre per Garzanti, ne è l’attesissimo seguito.

L’incontro in alta Val di Non, che sarà moderato da Alessia Franch e Valeria Gallo, è in programma domani alle 18 in piazza G. Prati ed è a offerta libera per sostenere l’organizzazione di Nicolò Govoni, giovane coraggioso che ha fondato “Still I Rise”, una realtà indipendente nata per offrire istruzione, protezione e dignità agli ultimi tra gli ultimi.

“Still I Rise” ha aperto scuole di livello internazionale per i bambini profughi e svantaggiati del mondo. «Ci battiamo per difendere il loro futuro, e nel farlo difendiamo anche il nostro – si legge sul sito internet –. Cambiamo il mondo, un bambino alla volta».

Pubblicità Pubblicità



Un progetto nobile e importante che può essere raccontato anche con una frase di Enrico Galiano tratta dal suo libro “Eppure cadiamo felici”: «Il successo non è camminare sul tappeto rosso e avere i paparazzi sempre al collo. Il successo è un participio passato. È un verbo che semplicemente dici: è successo! Qualcosa è successo. È possibile! È la dimostrazione che è possibile far succedere le cose, far andare la vita dove vuoi tu».

Quello di Cavareno sarà un incontro imperdibile. Per la bellezza del libro, la bravura dello scrittore, ma anche per sostenere un progetto di grande valore umanitario.