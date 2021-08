Perde il controllo e si ribalta, ferita una 27 enne

L’incidente stradale è accaduto nella notte di domenica 15 Agosto 2021, pochi minuti dopo mezzanote sulla strada statale 45 bis della Gardesana all’altezza dell’abitato di Pietramurata in via Borgo Nuovo a poche decine di metri dalla farmacia Comunale.

Per cause in corso di accertamento un auto condotta da una ragazza 27 enne italiana è finita contro il muretto a lato strada per poi ribaltarsi terminando la corsa in mezzo alla carreggiata. La 27 enne è stata in un primo tempo soccorsa da alcuni automobilisti di passaggio e dagli abitanti della zona svegliati dal forte rumore che hanno aiutato la ragazza ad uscire dal veicolo.

Nel frattempo sono stati attivati i soccorsi con l’arrivo di un ambulanza del 118 partita dall’ ospedale di Arco, due squadre dei vigili del fuoco di Dro con 10 uomini e 3 mezzi coordinati dal comandante Luca Sartorelli che hanno supportato il personale sanitario e messo in sicurezza il veicolo.

Il personale sanitario ha prestato le prime cure alla ragazza trasportandola in ospedale per le attente valutazioni del caso. Dalle prime informazioni giunte dai sanitari ha riportato qualche politrauma ma le sue condizioni non destano preoccupazioni.

Per i rilievi di legge è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della stazione di Dro. La vettura dopo essere stata raddrizzata è stata presa in carico dal carroatrezzi della carrozzeria Autodelta di Pietramurata. Il traffico, vista l’ora, non ha subito particolari problemi.

