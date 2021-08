Ieri nuova protesta dei “No green pass”, Ianeselli nega il centro storico ai manifestanti

Sono ormai quattro sabati che circa un migliaio di trentini sfilano per le strade della città per protestare contro il green pass e la campagna vaccinale per i bambini.

L’unica novità della manifestazione iniziata verso le 18.00 e terminata alle 20.30, al di là dei soliti slogan, è stata la chiusura da parte del sindaco Franco Ianeselli del centro cittadino ai manifestanti.

Una scelta unilaterale concordata con le forze dell’ordine e comunicata ai manifestanti durante il corso del corteo.

I manifestanti sono come al solito finiti sotto la sede della Rai dove hanno incontrato Rocco Cerone giornalista della Rai e sindacalista che ha tentato, scendendo dalla sede di Via Perini, di confrontarsi con i «no green pass» e «no vax».

Dialogo fallito anche per gli insulti che il corteo, come sempre, ha lanciato nei confronti della Rai (“Venduti – venduti” e altre offese in serie)

Cerone comunque è sceso tentando il dialogo ma forse, anche se con tutte le ragioni del caso, sbagliando l’approccio: “Se venite sotto casa mia ad insultarmi, non vi do nessuno spazio”. “La Rai non è casa tua, ma casa nostra perché paghiamo il canone”è stata la risposta ed il dialogo è fallito. In questi casi offese e comportamenti verbali violenti sorgono l’esatto contrario, quindi il corteo ha comunque perso un’occasione per un confronto serio con Cerone, che coraggiosamente era sceso per parlare con i manifestanti.

Il corteo spostato sull’anello esterno del centro storico ha bloccato il traffico, provocando così reazioni violente fra gli automobilisti inferociti con i manifestanti. Ma d’altronde con il centro storico pieno di turisti ferragostani era impensabile fare sfilare il corteo.

Intanto sul fronte manifestanti da segnalare che dal 5 settembre le manifestazioni saranno tutti i sabato e domenica; alla prossimo corteo saranno presenti gli studenti universitari organizzati “No green pass” e gli “insegnanti liberi”.

Per ora è necessario precisare che le manifestazioni non hanno raggiunto nessun esito.

Anzi, si vocivera che il green pass potrebbe essere esteso addirittura ai supermercati, mentre da lunedì per stimolare ancora di più gli ultimi ritardatari a vaccinarsi in Trentino non servirà più nessuna prenotazione. Basterà solo presentarsi all’Hub di via San Vincenzo a Trento Sud.

In tema di vaccini per quanto riguarda il Trentino le cose stanno andando molto bene. L’incidenza dei contagi ogni 100 mila abitanti è di 39 (media italiana 72) mentre anche nelle ospedalizzazioni appare tutto tranquillo: i posti letto nell’area covid sono infatti occupati solo per il 2,7% (media nazionale 5,2%), mentre nelle terapie intensive la casella riporta il numero zero, unica regione insieme alla Valle D’Aosta in Italia.

La campagna vaccinale nazionale continua a buon ritmo. Al 10 di agosto sono il 65,3% gli italiani che si sono vaccinati con il ciclo completo. Ma c’è il 9.6% che è in attesa della seconda dose. Siamo quindi intorno al 75% di italiani completamente vaccinato.