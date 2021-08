Professioni sanitarie: dopo la laurea il 98,9% trova lavoro

Martedì 17 agosto sarà l’ultimo giorno utile per iscriversi ai corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie per le sedi di Trento e Rovereto.

I posti disponibili sono 225: 140 per Infermieristica, 25 per Fisioterapia e per rispettivamente per i corsi di laurea di Tecniche per la prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, in tecnica di riabilitazione psichiatrica ed igiene dentale.

Il test d’ammissione è unico per tutte le specialità ed è stato fissato per il 14 settembre. Per i laureati ci sono ottime prospettive occupazionali sia nel settore pubblico che privato, ma anche nelle cure domiciliari e nelle strutture di riabilitazione.

Secondo i dati ISTAT al termine del corso di laurea triennale il 98,9% trova un lavoro. Ad un anno dalla laurea il tasso di occupazione è pari al 92% per l’igiene dentale, al 99% per infermieristica, 96% per fisioterapia, 72% per la prevenzione nell’ambiente e del 77 % per la riabilitazione psichiatrica.

La domanda di iscrizione si presenta online, nella sezione «bandi di ammissione» del sito dell’Università di Verona all’indirizzo https://www.univr.it/it/iscrizioni (è necessario essere in possesso di Spid). Sul sito dell’Apss all’indirizzo https://bit.ly/3iizccw sono disponibili informazioni sui corsi e risposte alle domande più frequenti su iscrizioni, immatricolazioni, modalità di frequenza ai corsi e agevolazioni per gli studenti.

