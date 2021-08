Via Conci, per l’asfaltatura definitiva si dovranno attendere oltre cinque mesi

Del maldestro rappezzo dell’asfalto in Via Conci, avevamo scritto la scorsa settimana. In pratica a conclusione dei lavori di scavo, Novareti aveva asfaltato una parte della carreggiata, ma si era creato uno scalino tra le due parti pericolosissimo per motociclisti e ciclisti, specialmente in caso di pioggia.

Non solo, ma c’erano buche e tombini sporgenti. La situazione non era evidentemente a norma se la ditta che ha eseguito i lavori è già intervenuta per mettere in sicurezza la strada.

Siamo così già a due interventi, ma non è finita.

Per avere un ripristino completo dell’asfalto si dovrà attendere un tempo tecnico pari a cinque mesi e questo terzo intervento sarà a carico del Comune. Semprecchè nel frattempo non siano necessari altre riparazioni su una strada da sempre pericolosa anche percorrendola in condizioni normali in macchina.

Poi ci si lamenta per i tanti cantieri che paralizzano la città. Situazione analoga a pochi metri di distanza dove Via Bettini è ormai ‘logora’ per colpa di mesi si lavori stradali e vari rattopamenti eseguiti non certo a regola d’arte. Anche questa via si presenta come un tracciato difficile da percorrere in sicurezza da parte di chi quotidianamente si reca in città per lavoro o motivi personali.

Nella via ci sono tratti di asfaltatura completamente fuori squadra con dei tombini che sporgendo di alcuni centimentri rapprensentano per macchine, motociclette e biciclette un autentico pericolo. (qui articolo)

