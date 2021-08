Società Multiservizi Rovereto: nominato il nuovo CDA

Marco Pedri nominato Presidente. Nel Consiglio di Amministrazione. Marco Giovanelli e Francesca Martinelli i Consiglieri. Presidente del Collegio Sindacale, composto da Micol Marisa e Stefanina Ziu, il commercialista Francesco Cimmino. Nominate Sindache Supplenti Maria Silvia Kluc e Chiara Pavana.

Il Sindaco Francesco Valduga, dopo il confronto con le minoranze, ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società Multiservizio di Rovereto, composto da tre membri, come stabilito dal Consiglio comunale: a presiedere l’organo sarà Marco Pedri.

Al suo fianco Marco Giovanelli e Francesca Martinelli. Prendono così il posto di Antonello Galli, Federico Masera e Elisabetta Silvino, nominati dal Consiglio comunale nel 2019, dopo la trasformazione della società.

“Desidero innanzitutto ringraziare il CdA uscente e il Collegio sindacale per il lavoro svolto in questi anni – ha detto il Sindaco Francesco Valduga – Un periodo di trasformazione e di difficile gestione a causa dell’evolversi dell’emergenza sanitaria, durante il quale tuttavia Rovereto ha potuto contare su una Società in house capace di rispondere sempre meglio alle esigenze della città. Dal 2019, quando AMR si è trasformata in SMR, ha intrapreso un percorso destinato a migliorare la qualità dei servizi e abbiamo lavorato insieme per aprire nuove prospettive. Il nuovo Consiglio di amministrazione, nato anche con il confronto con le minoranze consiliari, raccoglie una eredità importante e ha il compito di continuare quanto fatto, alzando ancora più l’asticella per raggiungere questi obiettivi. Sono certo che saprà svolgere al meglio le proprie funzioni, nell’interesse di tutti i cittadini”.

Marco Pedri, nato a Rovereto il 5 luglio 1969 e laureato in Ingegneria Civile presso il Politecnico di Milano, arriva a SMR dall’esperienza di Amministratore delegato dell’Azienda Iamec di Rovereto, specializzata in costruzioni metalliche per l’ingegneria e l’architettura ed è membro del C.d.A. del Centro di Istruzione scolastica e formazione professionale del cfpg Veronesi di Rovereto. Tra le altre esperienze professionali, è stato membro del Cda e Presidente di Habitech Distretto Tecnologico Trentino e Amministratore delegato di Premetal s.p.a.

Marco Giovanelli, nato a Rovereto il 16 maggio del 1964, è Consulente del Lavoro, ha un Master di specializzazione in Diritto del Lavoro ed è co-titolare di uno Studio di Consulenza.

Francesca Martinelli, nata a Rovereto il 24 maggio 1972, è componente proposto dai gruppi consiliari di minoranza, laureata in Lingue e letterature straniere e titolare di un PGC conseguito presso la University of North London, è docente di inglese.

Nel Collegio Sindacale entrano Francesco Cimmino, nuovo Presidente, insieme a Maria Silvia Kluc e Chiara Pavana, nominate Sindaci supplenti. Rimangono in carica, come Sindache effettive Micol Marisa e Stefanina Ziu.

Francesco Cimmino, è commercialista e già componente del Collegio Sindacale di Trento Funivie S.p.A. e Presidente del Collegio Sindacale di Informatica Trentina S.p.A.

La Societa Multiservizi Rovereto s.r.l., della quale il Comune di Rovereto, detiene il 100% delle quote, gestisce le farmacie comunali, la sosta e mobilità, gli impianti sportivi, i teatri e le sale, i servizi cimiteriali, videosorveglianza e il sostegno all’occupazione.

“La scelta è ricaduta su persone con competenze specifiche, in grado di poter meglio affrontare le sfide da affrontare, dall’allargamento dei servizi alla gestione dei contratti del personale. Il compito che hanno di fronte non è semplice, ma è certamente stimolante e richiede attenzione e capacità manageriale. Con la trasformazione da AMR in SMR – ha spiegato il sindaco Valduga – abbiamo creato uno strumento più agile, che consente scelte imprenditoriali più efficienti nell’interesse dei cittadini. Rovereto è una città dinamica, dove occorre dare risposte certe in tempi brevi e abbiamo dimostrato di essere capaci di mettere in campo politiche e strategie innovative per anticipare le istanze e trovare soluzioni ai problemi. Al nuovo CdA e al Collegio Sindacale faccio i miei migliori auguri per un lavoro sereno e produttivo”.