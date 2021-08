Quelle buche quasi mortali. “Sistemate via Bettini”. L’ennesimo appello dei residenti per l’intervento del Comune

Un tratto di strada ormai ‘logoro’ per colpa di mesi si lavori stradali e vari rattopamenti eseguiti non certo a regola d’arte. Un termine senz’altro esplicativo dell’infelice situazione in cui si trovano ormai da molti mesi i residenti del tratto di Via Bettini alle torri di Madonna Bianca.

Perché oggi via Bettini si presenta come un tracciato difficile da percorrere in sicurezza da parte di chi quotidianamente si reca in città per lavoro o motivi personali.

Nella via ci sono tratti di asfaltatura completamente fuori squadra con dei tombini che sporgendo di alcuni centimentri rapprensentano per macchine, motociclette e biciclette un autentico pericolo.

Serve dunque un intervento e serve subito.

Non solo per gli automobilisti, ma anche e soprattutto per i numerosi centauri che tra curve e semafori si imbattono spesso nelle pericolose buche lasciate dagli ultimi lavori di sistemazione del manto stradale e delle tubazioni idriche.

Gli ultimi lavori effettuati circa un mese e mezzo fa hanno lasciato del quadrati di asfaltaura che sono delle vere e proprie buche ancora più pericolose perché di difficile individuazione.

Per le autovetture che viaggiano magari per la prima volta su quel tratto di strada si tratta davvero di trappole pericolose per la carrozzerie che possono causare danni gravissimi.

La situazione è tragicamente analoga a quella di molti piazzali delle torri, la cui competenza però è di Itea e non del comune, dove le irregolarità sono davvero troppe e visibili. Qui si parla di crateri anche di 10 centimentri di profondità che creano un percorso ad ostacoli.

Non certo un paradiso per chi viaggia sulle due ruote, che nella migliore delle ipotesi, quando non rischia di atterrare sulle discontinuità dell’asfalto, si ritrova con il mezzo danneggiato.