Nancy Pinamonti con “Iena” al Campionato del mondo di Obedience

Una ragazza trentina, della Val di Non, cresciuta nel ridente paesino di Cagnò, il primo che si incontra attraversando la Terza Sponda, addestratrice cinofila di professione, è stata selezionata con il suo cane Iena (Gingerbell Zero Noia) per gareggiare, come una delle migliori “coppie” in Italia, al Campionato del Mondo in Obedience, una disciplina cinofila molto diffusa in tutti i Continenti.

La competizione, tra le più prestigiose e autorevoli in ambito internazionale, si terrà il prossimo fine settimana, dal 13 al 15 agosto, in Svizzera.

Nancy, classe 1998, sin da piccola nutre e coltiva la passione per i cani. All’età di 17 anni incontra il suo cane, “Iena” per gli amici, battezzata sul pedigree come “Gingerbell Zero Noia“, border collie, proveniente dall’allevamento Gingerbell di Elisabetta Candiani Riccardi.

Con Iena è amore incontrastato a prima vista. La passione cresce e anche l’interessamento per le discipline sportive cinofile. Anna Scelsa, campionessa italiana di Obedience, nota subito il loro talento; grazie a lei e ai suoi insegnamenti Nancy inizia ad approcciarsi a questa disciplina.

Nel frattempo, dopo aver concluso la scuola secondaria a Cles, partecipa ad un corso addestratori cinofili ENCI sezione 1. Ed è solo l’inizio di una grande avventura.

Nancy ora lavora come addestratrice cinofila, occupandosi di educazione di base, risoluzione di problemi comportamentali e soprattutto di Obedience, una disciplina sportiva cinofila, che ha come fine quello di insegnare al cane un comportamento collaborativo. Ciò implica una buona armonia tra cane e conduttore, che porta ad un’intesa perfetta anche quando il cane si trova distante dall’addestratore.

Le attività richieste in gara sono molteplici: tra queste ricordiamo la “condotta” (camminare fianco a fianco in un percorso complicato), la “discriminazione olfattiva” (il cane deve selezionare tra tanti legnetti quello che è stato toccato dal proprio conduttore), il trovare ed entrare in un box a comando, il lasciare il cane immobile tra gli altri cani, senza la vista del proprio conduttore. Nancy e Iena effettuano queste attività magistralmente, infatti si sono qualificate in classe 3, classe massima, a 4 anni compiuti di Iena, un traguardo non indifferente, dato che per arrivarci nelle precedenti classi 1 e 2 deve essere conseguito il titolo eccellente.

Ora, Nancy 22 anni e Iena 5, al primissimo tentativo di qualificazione, consistente in 4 gare diverse, sono state selezionate per far parte della Squadra Nazionale Italiana di Obedience e quindi scelte per gareggiare al Campionato Mondiale 2021. La coppia più giovane selezionata dal 2009 ad oggi. Un record.

La gara, Obedience World Championship 2021, si svolgerà tra i 100 concorrenti selezionati a livello mondiale, in Svizzera (venerdì e sabato prossimi). I migliori 20 classificati andranno in finale, domenica. La gara è visibile in live streaming collegandosi attraverso il sito dedicato.

Nancy Pinamonti si è allenata con costanza, impegno e dedizione, anche con allenamenti “a distanza” in via telematica con Anna Scelsa. Tanto impegno, ma certamente un talento innato e un’affinità rara e sempre in crescita.

La difficoltà maggiore sta nel fatto che Nancy elabora nuove e originali strategie proprie da far apprendere al proprio cane affinché impari ad eseguire perfettamente l’esercizio.

Nancy non sa se è stata Iena ad essere stata selezionata per lei, o il contrario, se è lei che è stata scelta per Iena. Sta di fatto che entrambe gareggeranno fianco a fianco in una delle gare più importanti al mondo.

Ci sono tre parole usate da Nancy per descrivere la disciplina dell’Obedience: EVOLUZIONE, TESTA, CUORE. Evoluzione perché è un continuo imparare e migliorarsi, provando esercizi e strategie di esercizi nuovi, testa perché sia il conduttore, che il cane devono mettere la testa, ragionare, cuore perché per approcciarsi ai cani e alla disciplina ci vuole amore, sentimento e passione.

Nancy, in partenza per la Svizzera, vuole ringraziare Iena: “Grazie in primis al mio cane, meravigliosa nella vita e nello sport. Non ho parole per descriverla, con la sua personalità sa come farsi adorare sempre“.

Un in bocca al lupo (anche se qua parliamo di cani!) a Nancy e a Iena per questa trasferta sportiva di eccellenza.