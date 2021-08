Via San Martino: rubato il cubo dipinto da Elisa Prandi

Furto di street art. E’ quello che è successo in San Martino dove qualcuno ha rubato il cubo in legno dipinto da Elisa Prandi che nel suo profilo Facebook denuncia l’accaduto: ”Sabato ho finito (o quasi) di dipingere questo cubo di via San Martino. Oggi non c’è più. Se qualcuno, preso della emozione se lo ha portato via, voglio che sappia che mi sento lusingata. Spero abbia finito di osservarlo e lo riporti in dietro a breve. Magari ci beviamo una birra e facciamo due chiacchiere senza rancori. Oppure che lo riporti di notte, come un codardo, ma che lo riporti. O che lo guardi così tanto fin che li friggano gli occhi”.

Un’opera dai colori vivaci, bella ed originale lasciata in strada perché la sua cornice ideale era proprio la strada in una Via San Martino che vuole diventare anche uno spazio artistico spontaneo.

Non è un prendi e porta a casa, ma un guarda, osserva e rispetta il lavoro dell’artista. Poi certo lasciare una cosa bella incustodita può essere un rischio o un eccesso di fiducia nei confronti del prossimo, ma la speranza nella correttezza e nell’onesta non deve mancare mai.

