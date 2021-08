Tentato omicidio Pergine: l’escalation di violenza della vittima. Aveva tentato anche di incendiare la macchina della cubana

Ieri si è consumato a Pergine Valsugana il tentato omicidio di Angelo Minardi, 49 anni, di origini pugliesi salito negli ultimi 12 mesi alla ribalta delle cronache trentine per atti inconsulti e pericolosi ai danni del bene pubblico e della comunità di Pergine.

Ribattezzato il «pazzo» o «bislacco» di Pergine Minardi era noto nella zona per le sue particolarità e per i suoi comportamenti a dir poco bizzarri. Una storia strana che ha portato all’epilogo di ieri che in molti avevano peraltro previsto.

L’uomo, colpevole da mesi di un vero e proprio stalking nei confronti di una 33 enne cubana che lavora in un ristorante sulla costa del lago, è stato accoltellato da quest’ultima che probabilmente era sfinita dalla sue avance, anche in parte aggressive, ed ha reagito probabilmente colta da un raptus.

Sulla situazione del Minardi si era espresso anche il sindaco Roberto Oss Emer che le aveva provate tutte nel tentativo di allontanarlo da Pergine. Purtroppo anche lui ha avuto le mani legate e il «matto» ha potuto fare il bello e cattivo tempo per quasi 12 mesi fino almeno ad ieri sera.

Le prime avvisaglie di quanto sarebbe successo i perginesi se lo ricordano bene: era il 30 settembre 2020 quando il Minardi era salito sul tetto di una macchina del comune vestito da donna (qui il video) bloccando per ore il traffico. Per convincerlo a scendere la Polizia Locale ci aveva impiegato delle ore viste le sue condizioni completamente fuori controllo.

Da quel momento è stato una escalation di violenza.

IL SOGGIORNO ALLA STAZIONE DI PERGINE – Pochi giorni dopo l’uomo alla fermata degli autobus davanti al Platano a Pergine aveva cominciato ad esporre i suoi effetti personali, cartelli, bancali e scatoloni vari elevando di fatto in quel luogo il suo domicilio. L’uomo però non si limitava a questo, era infatti per lui ormai consuetudine esibirsi in mezzo alla strada. Il problema era che le sue performance non erano particolarmente gradite dagli automobilisti e dai passanti ai quali creava intralcio e persino pericolo.

IL PRIMO TRASFERIMENTO ALLA ROTATORIA DEL PLATANO E LE DIVERGENZE CON IL SINDACO – Poco dopo però Angelo aveva dovuto trasferirsi proprio per le lamentele dei “condomini” e come nuovo alloggio aveva scelto nientedimeno che la rotatoria del Platano. Un luogo poco trafficato insomma. Qui il “pazzo di Pergine” non aveva badato a spese per l’arredamento.

Proprio al centro della rotatoria infatti era esposta in bella vista tutta la sua “roba” (come diceva Verga). Oltre alle solite scatole, cartelli, carrelli della spesa al centro della rotatoria era stato posizionato anche uno stendino.

Inutile dire che “l’uscio” di Minardi, al centro della rotatoria era varcato quotidianamente da agenti di polizia e sanitari disperati. L’uomo di casa a questo punto aveva anche cominciato a minacciare i passanti, gli agenti e a danneggiare proprietà altrui conquistandosi decine e decine di denunce.

La situazione, per la comunità di Pergine, era diventata insostenibile. Era necessario l’intervento del sindaco. Roberto Oss Emer aveva quindi deciso di emettere un foglio di via per cacciare il senza fissa dimora dalla cittadina ma i risultati erano stati scarsi. La mancata osservanza del mandato poi sarebbe stata perseguibile ma i tempi giuridici avrebbero fatto passare ancora degli anni prima che Angelo fosse assegnato alla giustizia.

IL SECONDO TRASFERIMENTO, LE LUNGHE PEDALATE E L’INCIDENTE – Per Minardi era allora arrivato il momento per un altro trasloco. La sua nuova meta era stata il centro commerciale di Civezzano. Qui l’uomo ha dato per settimane del suo meglio. Durante il corso della giornata era solito fare delle lunghe pedalate in bicicletta trasportando un carretto pieno di cianfrusaglie. Il problema non erano tanto le pedalate, bensì i luoghi dove sceglieva di farle. Il suo tratto preferito era quello della statale della Valsugana. (qui articolo)

Lungo quella strada dove notoriamente le automobili corrono a velocità sostenute si poteva spesso vedere l’uomo viaggiare con la sua bicicletta ed il suo carretto. Questi viaggi causavano un notevole pericolo ed intralcio. Le sue pazzie erano poi arrivate al culmine quando, proprio a causa di queste rilassanti pedalate, il personaggio aveva causato un incidente automobilistico.

In una’altro frangente si era messo sui binari della ferrovia bloccando un treno.

ASSIZZI: MINACCE, RIFIUTI E LA SOLIDARIETA’ DEI CITTADINI – Era arrivato il momento per un terzo trasferimento per il “pazzo”. La sua nuova ubicazione era stata la frazione di Assizzi, nei pressi di Pergine. Qui Minardi aveva cominciato la convivenza con la comunità con il piede sbagliato. Aveva fin da subito minacciato le forze dell’ordine e accumulato nel posto dove era ubicato una disarmante quantità di rifiuti e di ferraglie varie.

La sua miseria però aveva impietosito diverse persone del luogo che avevano tentato di aiutarlo. Sembrava però che l’uomo non volesse essere aiutato. Ogni volta che si creava un rapporto di fiducia e di “amicizia” con un cittadino, Minardi si allontanava e rifiutava qualunque tipo di gentilezza.

Sconfortato era anche il sindaco della città della Valsugana il quale si diceva deluso dalle leggi che non permettevano agli operatori di prendere in cura il personaggio. L’uomo infatti non era mai stato ammesso in una clinica per le malattie mentali.

TENTATO INCENDIO: IL RITORNO DI MINARDI A PERGINE – Anche per la frazione di Assizzi la situazione era diventata impraticabile. Il pugliese era stato allora costretto ad andarsene. Per un periodo aveva “soggiornato” a Levico e poi era tornato nella tranquilla cittadina di Pergine. Qui era stato ospitato in un appartamento nella zona di via Marconi dalla donna cubaba dove ieri è stato accoltellato.

Il “pazzo” conoscendo la cubana dalla quale è poi stato accoltellato si era perdutamente innamorato. Aveva ripetutamente tentato delle disperate avance senza riscontro positivo.

Pochi mesi fa inoltre il personaggio aveva tentato di dare alle fiamme la macchina della trentatreenne cubana rischiando di dare fuoco anche ad altre sei macchine e forse all’intero quartiere. Fortunatamente un uomo che stava rincasando si era accorto dell’incendio e lo aveva spento.

L’ACCOLTELLAMENTO – Successivamente erano state perdute le tracce di Minardi. Di lui non si avevano più notizie fino a ieri quando, nella notte è stato accoltellato ed investito. A sferrare i fendenti è stata la donna alla quale l’uomo aveva tentato di incendiare l’automobile. Ad investirlo è stato il compagno dell’accoltellatrice. I due erano esasperati dalla situazione.

Da tempo ormai Angelo Minardi perseguitava la donna seguendola e dandole attenzioni che non erano desiderate. La reazione della trentatreenne è stata quella di brandire un grosso coltello da cucina e di sferrare dei colpi. Attualmente Angelo Minardi si trova all’ospedale Santa Chiara di Trento. Da quanto si sa non è in pericolo di vita. Ma ora fra la comunità di Pergine serpeggia una domanda che tutti si pongono sottovoce.

Appena dimesso dall’ospedale che succecederà? Tornerà a Pergine Valsugana ancora una volta? Andava fermato prima? E come?

L’unica cosa certa è che a rimetterci sarà la 33 enne cubana che comunque vada a finire subirà tutta la trafila processuale che durerà minimo 5 anni con conseguenze morali ed economiche devastanti su di lei e sulla sua famiglia. Un finale tragico nei confronti di chi forse chiedeva solo di vivere serenamente lavorando onestamente per costruirsi un futuro in Italia. Per lei una vita rovinata e forse per sempre.