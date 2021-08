Filosofia per tutti. L’ anima: l’essenziale è invisibile agli occhi (5° puntata)

Accanto alla domanda “cosa è l’Universo?”, ce n’è una ancora più difficile: “chi è l’uomo?”. Il filosofo ellenista Filone scriveva: “La mente che è in ciascuno di noi può comprendere ogni cosa, ma non ha la possibilità di conoscere se stessa”.

Eppure, chiosava il teologo Cornelio Fabro, nel Novecento, “per l’uomo ogni conoscenza è poco o nulla ed ogni ricchezza è trascurabile fin quando non si sa chi egli sia e cosa racchiuda in se stesso”.

Anima deriva da anemos, che significa “vento” e allude a qualcosa di incredibilmente sottile, penetrante, che però muove se stesso e non solo. L’anima è un “principio semovente”.

Ci si arriva guardando alla morte, al cavadere. La stessa idea è presente nel termine latino spiritus, che significa soffio, respiro, e nel greco pneuma (soffio); c’è inoltre, con lo stesso significato, il termine psiche, che significa appunto soffio, respiro, alito (ma anche “farfalla”: di qui le anime rappresentate con ali di farfalla, ma anche l’idea di una trasformazione-rinascita, poichè la farfalla nasce dal bruco; Dante, nel canto X del Purgatorio, scriverà: “noi siam vermi/ nati a formar l’angelica farfalla,/ che vola alla giustizia sanza schermi”).

Nei poemi omerici l’anima sopravvive al corpo come un’ombra, una larva, uno spettro senza consistenza, un fantasma. Per Talete l’anima è qualcosa di umido, acquoso, “sottile”, penetrante e perciò mobile e atto a muovere, ad animare, a rendere vivi i corpi. L’anima di Talete è dunque immortale come l’acqua, è vita, ma non anima personale. Anassimene di Mileto: è aria, al momento della nascita c’è il primo respiro, al momento della morte l’ultimo. Eraclito è forse “il primo filosofo che ha esplicitamente concepito l’uomo come un essere razionale, capace di logos, cioè di parola, di discorso, di comunicazione”: ‘I confini dell’anima non li potrai mai trovare, per quanto tu percorra le sue vie, così profondo è il suo logos’. Con queste parole il filosofo sembra ammettere una differenza precisa tra l’anima e tutto ciò che ha confini, come ad esempio i corpi; dall’altro, sembra stabilire una connessione del tutto peculiare tra l’anima e il logos” (Enrico Berti nel suo In principio era la meraviglia). Anassagora attribuisce all’uomo l’intelligenza, cioè lo stesso principio, Nous, che è il supremo ordinatore della realtà (introduce una relazione che sarà via via approfondita dai filosofi cristiani tra Intelligenza somma e intelligenza, limitata, umana).

Ma c’è anche Democrito: per lui tutto è atomi, sia l’anima che il corpo. Allo stesso modo la vedranno alcuni filosofi del Settecento, i materialisti come Julien Offroy La Mettrie, o Karl Marx.

Quest’ultimo, il più influente filosofo dell’Ottocento, propone una fede materialista: Dio e l’anima non esistono, dunque l’uomo è solo materia. Di conseguenza, risolti i problemi economici, materiali, diventerà felice. Marx è il profeta della più grande religione atea della storia (con i suoi dogmi: la materia eterna; la sua chiesa: il partito infallibile; il suo paradiso, tutto terreno), cioè il comunismo.

Ma una volta realizzato, in URSS, Cina, Cambogia… il materialismo comunista ma non creerà il paradiso in terra, semmai l’inferno.

Ma Democrito e Marx in verità negano l’anima ma non danno una spiegazione razionale del loro dogma fondamentale: come giustificare l’evidente diversità e superiorità della soggettività umana nei confronti del mondo della semplice oggettualità”?

Tale superiorità è davvero spiegabile attraverso una differenza solo quantitativa (il sasso e l’uomo sono fatti degli stessi atomi combinati in modo diverso) e non qualitativa?

Altri filosofi, prima e dopo Democrito e Marx, si chiederanno: possono, gli atomi, vivere, respirare, conoscere, pensare, volere, scegliere, pentirsi?

Può la materia, immobile, rigidamente determinata (sottoposta a leggi, non libera), non vivente, quantificabile, pesabile, misurabile, cioè in tutto e per tutto limitata, giustificare il movimento, la libertà, la vita, il pensiero, l’amore, la moralità, le idee religiose, filosofiche, matematiche… cioè realtà non sensibili, immateriali, intangibili, estranee allo spazio e al tempo, cioè realtà di un’altra qualità?

Possono i soli corpi materiali, che obbediscono tutti alle medesime leggi, giustificare la caratteristica più importante dell’uomo, cioè la sua singolarità, unicità, il suo dire: “Io”?

Hic homo singularis intellegit: “ciascuno ha chiara coscienza di essere lui, come soggetto singolo storico ed integro, a pensare, ad amare, ad appassionarsi… quando ama, pensa, si appassiona di qualcosa… L’atto del pensare quindi è ad un tempo ciò che meglio compete all’uomo in quanto uomo, ed insieme è percepito come l’attività che è più intima al singolo…” (Cornelio Fabro; vedi: http://www.filosofiaescienza.it/alla-coscienza-non-basta-cervello/#more-1871 )

Scriveva Blaise Pascal: “Da tutti i corpi insieme non sapremmo spremere un piccolo pensiero: è impossibile, di un altro ordine. Da tutti i corpi e le menti non sapremmo derivare un moto di vera carità: è impossibile e di un altro ordine, soprannaturale”.

