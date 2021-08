In Trentino solo 1,7% degli over 80 deve ancora vaccinarsi

In Italia fino ad oggi 9 agosto 2021 sono state somministrate 71.703.880 dosi di vaccino che hanno portato ad un totale di persone vaccinate di 34.453.812

In Trentino siamo a quota 598.645 (fonte governo) , il 63% dei cittadini quindi sono coperti dal vaccino. Il dato è in linea con i risultato giornaliero diffuso dall’azienda sanitaria che ormai da 34 giorni consecutivi non registra decessi a causa del Covid 19.

Lo stesso bollettino di ieri parla di altri 29 nuovi contagi a fronte un numero quasi record di tamponi: circa 3.500 quelli analizzati.

Gli over 80 che in Trentino sono 38.400 sono quasi tutti vaccinati, solo l’1,7% infatti non ha ricevuto ancora nessuna somministrazione. Il 95,4% ha ricevuto due dosi, il 2,9% una sola dose. Gli ultraottantenni non ancora vaccinati nella provincia di Trento per ora sono 651. Il dato nazionale è inferiore a quello della nostra regione (91,35%)

Fra gli over 70 il 9% non è ancora vaccinato (4.896), mentre sono 11.011 (16,18%) gli over 60 enni che non hanno ancora una copertur vaccinale. Fra i 50 e i 59 anni il 28% cioè 23.762 persone non sono ancora vaccinate. Ai cittadini Over 80 sono state somministrate 67.030 dosi, che diventano 89.734 nella fascia 70-79 anni e 104.981 in quella 60-69 anni.

12.789 sono i ragazzi non vaccinati di età compresa fra i 16 ed i 19 anni che però è in forte aumento. Per ora mancano all’appello gli adolescenti, l’86 % infatti non sono ancora vaccinati.

