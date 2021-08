Cucina: dall’antipasto al dolce con i prodotti di agosto

Innanzi tutto lavare la melanzana ed eliminare le estremità, tagliarla a fettine finissime nel senso della lunghezza. In un piatto condire pangrattato con il formaggio grattugiato e un pizzico di sale. Passare ogni fetta di melanzana nella miscela precedentemente preparata facendo aderire bene da entrambi i lati.

Adagiare in ogni fetta di melanzana una striscia di prosciutto cotto, posizionare nella parte superiore un pezzetto di formaggio, quindi arrotolare e fermare gli spiedini con uno stecchino. A questo punti sistemarli su una leccarda ricoperta di carta forno, bagnare gli spiedini con un filo d’olio e cuocere a 190 gradi per 20 minuti circa. Sono pronti quando sono morbidi e dorati.

Mousse di pesce e albicocche

370 gr netti di pesce e albicocche (sbucciate e snocciolate)

100 gr di zucchero

1 cucchiaio di acqua

5 gr colla di pesce

200 ml di panna fresca

Per la copertura

200 gr di cubetti di pesce e albicocche

80 gr di zucchero

Pelare e snocciolare le pesche e le albicocche, tagliare a pezzetti fino ad ottenere un peso netto complessivo di 370 gr. Versare la frutta in una padella con lo zucchero e 1 cucchiaio di acqua. Mettere sul fuoco a fiamma medio/alta finché la frutta sarà ben cotta e inizierà ad asciugare il succo in eccesso.

Mentre la frutta cuoce, mettere a bagno la colla di pesce in acqua fredda per 5 minuti. Quando la frutta sarà ben cotta versarla in una caraffa e frullare con un mixer ad immersione, fino ad ottenere una polpa vellutata. Aggiungere la colla di pesce ben strizzata e mescolare finché non si scioglie. In una ciotola montare la panna e aggiungerla al composto, mescolando dal basso verso l’alto delicatamente. Mettere la mousse nei bicchierini riempiendoli fino a 3/4 quindi posizionare in frigo per un’ora circa.

Nel frattempo preparare la composta sbucciando e snocciolando pesche e albicocche fino a ricavarne 200 gr. Tagliare a cubetti e metterli in una padella con lo zucchero e un cucchiaio di acqua. Cuocere per qualche minuto a fiamma medio/alta fino a quando i cubetti di frutta saranno ben cotti e il succo in eccesso sarà evaporato. Togliere dal fornello e lasciar raffreddare; quando la mousse sarà addensata decorare la superficie con un cucchiaio di composta di frutta.