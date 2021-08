Campionati Europei di ciclismo a Trento: attenzione al cambio della viabilità in città

Dall’8 al 12 settembre si svolgeranno a Trento i Campionati Europei di Ciclismo che vedranno la partecipazione di numerosi atleti suddivisi in varie categorie.

Il programma prevede: Mercoledì 8 e giovedì 9 settembre gare a cronometro individuale su un circuito che partendo dal quartiere Le Albere raggiunge Aldeno per poi arrivare nuovamente a Le Albere transitando per il sobborgo di Mattarello; venerdì 10 e sabato 11 settembre gare in linea su un circuito cittadino che, per ogni categoria di partecipanti, prevede la partenza dal quartiere Le Albere e prosegue in direzione di Povo, Villazzano per tornare in città transitando da via Asiago, via Milano, passando per il quartiere Le Albere e, nell’ultimo giro concludere al gara fino all’arrivo in piazza Duomo.

Domenica 12 settembre gara in linea riservata ai professionisti maschili che partendo da Trento raggiungerà la valle dei Laghi per poi rientrare sul territorio comunale passando per i sobborghi di Sopramonte, Candriai, Sardagna e quindi effettuare per 8 volte il circuito cittadino delle gare di venerdì e sabato.

La manifestazione prevede per il tempo necessario allo svolgimento delle varie prove il divieto di transito e sosta lungo tutto il tracciato del percorso.

Gli orari di chiusura e le strade interessate variano in relazione allo svolgimento delle diverse gare e può essere riassunto come segue: Mercoledì 8 settembre dalle 8.30 alle 12 e dalle 13.45 alle 17 e giovedì 9 settembre dalle 8.30 alle 12 e dalle 13.45 alle 18: corso del Lavoro e della Scienza, via Sanseverino, via Jedin, via al Desert, via del Ponte, via Stella, strada provinciale 90 (fino a rotatoria Aldeno e ritorno), strada provinciale 21 via della Gotarda, via Nazionale, via S. Vincenzo, via Madonna Bianca, via Degasperi, via Monte Baldo, via Olivetti.

Venerdì 10 settembre dalle 8.30 alle 12 e dalle 13.30 alle 18.45, sabato 11 settembre dalle 8.30 alle 12 e dalle 13.30 alle 17.15: corso del Lavoro e della Scienza, via Sanseverino, via Verdi, via Rosmini, via Prepositura, via Roma, via Manci, via S. Marco, vai Clesio, via dei Ventuno, via Venezia, via Mesiano, via Dallafior, via Castel di Pietrapiana, via Tambosi, via Asiago, via Vicenza, via Bezzecca, via Milano, corso III Novembre, via Perini, via Giusti, via Monte Baldo.

Domenica 12 settembre dalle 11.30 alle 14.30 – chiusura per il tempo necessario dal luogo di partenza, lungo tutto il percorso in Valle dei Laghi e fino al rientro nella città di Trento, le seguenti strade saranno oggetto di chiusura al traffico, nella fascia oraria indicata, solamente per il tempo necessario al passaggio della gara: Corso del Lavoro e della Scienza – via R. da Sanseverino – Ponte S. Lorenzo – SP85 via Brescia – SS45bis Bus de Vela – SP18dir via Roma (Terlago) – centro paese Terlago – SP18dir.Lon via per Vezzano – SP18dir.Lon Ciago – SP18dir.Lon Lon – SS45bis Vezzano – SS45bis Padergnone- SS45bis Lago di Toblino – SS45bis Sarche – SP214 via Longa – SP214 via Prati – SP214 Pergolese – SP214 via Guà – SP214 Lago di Cavedine – SP84 Drena – SP84 via Sant’Uldarico – SP84 Cavedine – SP84 Calavino – SS45bis Vezzano – SS45bis Vigolo Baselga – Baselga del Bondone – SP85 Sopramonte – SP85 Candriai – SP85 Sardagna – SP85 via Brescia–Ponte S. Lorenzo – Via da Sanseverino.

Domenica 12 settembre dalle 13.45 alle 17.15: corso del Lavoro e della Scienza, via Sanseverino, via Verdi, via Rosmini, via Prepositura, via Roma, via Manci, via S. Marco, vai Clesio, via dei Ventuno, via Venezia, via Mesiano, via Dallafior, via Castel di Pietrapiana, via Tambosi, via Asiago, via Vicenza, via Bezzecca, via Milano, corso III Novembre, via Perini, via Giusti, via Monte Baldo.

I parcheggi di via Canestrini (ex Sit) e via Sanseverino saranno chiusi al pubblico e a disposizione del Comitato organizzatore dell’evento dall’8 al 12 settembre.

Rimangono disponibili i parcheggi Ex Zuffo (accessibile da via Doss Trento o dalla Rotatoria di via Berlino) e Monte Baldo (il parcheggio rimarrà libero e accessibile a tutti. Il comitato organizzatore provvederà al presidio dello stesso e verranno posizionati all’ingresso dei cartelli informativi con le chiusure strade).

Analoghi provvedimenti saranno adottati nelle zone interessate dalle installazioni ed in particolare nella zona di accredito di partenza e arrivo delle gare.

Di conseguenza saranno sospesi o spostati alcuni dei mercati cittadini: sospensione dal 2 al 13 settembre del mercato dell’artigianato artistico di piazza d’Arogno e giovedì 9 settembre del mercato equo solidale di piazza S. Maria Maggiore.

Spostamento giovedì 2 settembre del mercato specializzato di piazza Duomo in piazza d’Arogno, mentre giovedì 9 settembre sarà in piazza Fiera con altri 33 posteggi del mercato settimanale. Dal 2 al 13 settembre viene spostato anche il banco di vendita libri di via Verdi in via S. Croce.

Durante le giornate di svolgimento dei campionati saranno adottati provvedimenti di variazione o sospensione anche delle corse del trasporto pubblico urbano ed extraurbano, secondo la programmazione di Trentino Trasporti, che verrà puntualmente definita nei prossimi giorni.

In relazione ai vari percorsi delle gare la Polizia Locale, negli orari di chiusura delle strade, assicura attraverso la presenza del proprio personale e compatibilmente con le esigenze legate alla manifestazione, il transito e le deviazioni per raggiungere i principali luoghi di interesse pubblico (ospedali, ambulatori, residenze per anziani, uffici pubblici, ecc.)

Per garantire la sicurezza saranno impegnati costantemente lungo tutto il percorso di gara non solo agenti della Polizia Locale, ma anche personale del Servizio Forestale e della Protezione Civile, Vigili del Fuoco Volontari e volontari dell’Associazione Nazionale Alpini, dell’Associazione Nazionale del Carabinieri in congedo e dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato.

Sono stati previsti percorsi riservati e postazioni dedicate per garantire eventuali interventi di emergenza.

Al fine di agevolare le operazioni di approvvigionamento da parte di tutti i fornitori agli esercizi commerciali e alle realtà produttive che insistono all’interno della Zona a Traffico Limitato, a partire da giovedì 9 a domenica 12 settembre l’accesso alla ZTL, sarà consentito, in deroga alle vigenti disposizioni, a partire dalle ore 4 e fino alle ore 8.30 (orario di chiusura delle strade per l’effettuazione delle manifestazioni).

I provvedimenti di modifica della viabilità cittadina sono stati oggetto di informazione e di confronto con le associazioni di categoria e con i presidenti di Circoscrizione. La Polizia Locale, secondo quanto sarà indicato e calendarizzato dall’Amministrazione Comunale, è disponibile ad incontri sul territorio per informare se necessario più nel dettaglio le misure e le modalità di svolgimento dell’iniziativa.

Per garantire un ulteriore strumento di contatto e di informazione per la cittadinanza, dal 30 agosto dalle 7.15 alle 18.45 sarà attivo presso la centrale operativa della Polizia Locale il numero telefonico dedicato 0461 / 889400, che affiancherà l’Ufficio relazioni con il pubblico (n. tel. 0461 884453 / 884005 – numero verde 800 017615).

PROGRAMMA CAMPIONATI EUROPEI DI CICLISMO SUI STRADA

Mercoledì 8 Settembre 2021

9:15 Cronometro individuale donne junior

10:45 Cronometro individuale uomini junior

14:30 Team Relay (crono a squadre uomini/donne)

Giovedì 9 Settembre 2021

9:15 Cronometro individuale donne élite

10:45 Cronometro individuale donne under 23

14:15 Cronometro individuale uomini under 23

16:00 Cronometro individuale uomini élite

Venerdì 10 Settembre 2021

9:00 Prova in linea donne junior

13:50 Prova in linea uomini junior

16:30 Prova in linea donne under 23

Sabato 11 Settembre 2021

9:00 Prova in linea uomini under 23

14:15 Prova in linea donne élite

Domenica 12 Settembre 2021

12:30 Prova in linea uomini élite