Troppi gli incidenti sul lavoro. I sindacati chiedono il Responsabile dei Lavoratori

Sono sempre tragicamente di più le morti sul lavoro. Purtroppo la logica del profitto porta a diminuire i margini di sicurezza ed a contenere le spese di manutenzione fino a quando non succede la tragedia.

A morire sono giovani lavoratrici che dietro quei macchinari cullano sogni come il matrimonio: è il caso di Laila El Harom morta in provincia di Modena vittima di una fustellatrice assassina che lei stessa aveva fotografato per dimostrane il mal funzionamento.

Oppure come la giovane mamma Luana D’Orazio il cui desiderio era solo quello di vedere crescere il proprio figlio. Ma anche in Trentino le notizie di incidenti sul lavoro hanno frequenza quasi quotidiana. A questo proposito intervengono le segreteria di Cgil, Cisl e Uil.

“ Sulla sicurezza sul lavoro non servono più tentennamenti né incertezze. Quanto accaduto a Telve con l’incidente che vede al momento gravemente ferito un operaio è l’ennesima dimostrazione che bisogna rafforzare la tutela della sicurezza sul lavoro, investendo sulla prevenzione e sui controlli. E’ per questa ragione che riteniamo indispensabile accelerare sull’istituzione della figura del responsabile dei lavoratori per la sicurezza territoriale anche nell’edilizia.

E’ in corso il confronto sul rinnovo del contratto provinciale di settore e per quanto ci riguarda questo è un punto fondamentale. In gioco ci sono le vite dei lavoratori e delle lavoratrici.

Allo stesso tempo riteniamo indispensabile che la Provincia rafforzi gli organici dell’Uopsal per rendere più capillari i controlli e anche l’azione di formazione. Investire in sicurezza sul lavoro, infatti, è un affare che riguarda tutti, lavoratori e datori di lavoro e non c’è più tempo per rimandare ancora quello che deve essere un vero e proprio cambio di prospettiva, anche sul piano culturale. In merito a quanto accaduto a Telve auspichiamo che gli organi competenti accertino nel più breve tempo possibile le cause di quanto accaduto. Intanto siamo vicini al lavoratore e auspichiamo si riprenda il prima possibile”.

