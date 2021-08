Duplice incidente sulla gardesana, traffico nuovamente in tilt ieri

Duplice incidente motociclistico a poche ore di distanza nel pomeriggio di ieri Sabato 7 Agosto 2021 sulla sulla Strada statale 45 bis della Gardesana tra gli abitati di Pietramurata e Dro.

Il primo incidente è avvenuto poco dopo le 13.20 all’entrata del crossodromo Ciclamino a sud del abitato di Pietramurata in località Isoletta, dove per cause in corso di accertamento si sono scontrati uno scooter condotto da un uomo 61 enne e una vettura.

Nel impatto l’uomo e stato sbalzato a terra e ha dovuto ricorrere all’aiuto dei sanitari giunti sul posto con due ambulanze una della Croce Rossa della Valle dei Laghi di stanza a Vezzano, e una della Croce Bianca Alto Garda che hanno prestato le prime cure al centauro.

Pubblicità Pubblicità

Sul posto per il supporto al personale sanitario e messa in sicurezza dei veicoli anche una squadra dei vigili del fuoco volontari di Dro.

Per i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri. Il ferito dopo essere stato stabilizzato è stato portato in ospedale a Arco con diverse contusioni per fortuna non gravi. Il traffico e stato bloccato per circa 40 minuti in entrambe le direzioni e deviato lungo la P 214 del Lago di Cavedine.

Poco dopo le 18.00 nuovo incidente stradale pochi chilometri a nord di Dro in località Lago, dove un’ auto e uno scooter con a bordo 2 ragazzi si sono scontrati.

Pubblicità Pubblicità



Sul posto sono arrivati i soccorsi con un’ ambulanza del 118 partita dal ospedale di Arco e le squadre dei vigili del fuoco di Dro con 7 uomini e il poli soccorso che hanno messo in sicurezza la zona e i mezzi.

I sanitari hanno prestato le cure alle 3 persone coinvolte; 2 ragazzi 22 e 26 anni e una ragazza 23 enne.

2 dei 3 feriti, la ragazza 23 enne e il 22 enne sono stati medicati sul posto, il 26 enne e stato portato in ospedale a Arco per accertamenti, ma dalle notizie arrivate dal personale sanitario le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Per accertare la dinamica del incidente e intervenuta la pattuglia del radiomobile dei carabinieri di Riva del Garda. Il traffico e rimasto bloccato in entrambe le direzioni per circa 30 minuti per permettere i soccorsi e i rilievi di rito.

I due incidenti hanno manato in tilt la circolazione smaltita solo in serata.