Telefono d’Argento interviene sui disagi negli uffici postali

Con gli orari estivi diventa un problema per tutti, ma specialmente per le persone anziane, recarsi negli uffici postali. Non solo, ma a causa delle restrizioni per la pandemia si prevede l’ingresso contingentato, si formano code all’esterno spesso sotto il sole, ma la situazione è uguale anche con la pioggia: non sono certo condizioni ideali specialmente per la terza età.

All’interno dell’ufficio postale operano pochi impiegati, spesso ne è stato segnalato uno solo aspetto che non fa che aumentare il disagio. Non basta, ma come succede tra Cognola e Martignano gli uffici di paesi vicini si alternano nei giorni di servizio creando ulteriore disagio agli utenti.

Consideriamo che nella Circoscrizione Argentario si trovano 13 mila abitanti, per un totale di 5500 famiglie, dei quali 3 mila hanno un’età compresa tra i 65 ed i 90 anni e 1800 sono le persone sole.

Pubblicità Pubblicità

Praticamente impossibile, ma anche sostanzialmente inutile il tentativo telefonico, perché sono ben poche le pratiche postali che si possono sbrigare telefonicamente.

Del malessere diffuso se ne è fatto portavoce il Telefono d’Argento, l’associazione che segue persone sole e anziane.

Compatibilmente al periodo, per Poste Italiane è tutto regolare: si tratta dell’orario estivo che viene applicato da anni reso maggiormente critico dalle regole imposte dalla pandemia. Da considerare il generico ridimensionamento dell’operatività e della forza lavoro e si delinea un quadro che non ha alternative. O meglio l’unica sarebbe quella di attendere la fine dell’estate.

Pubblicità Pubblicità