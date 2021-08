Laghetto della Marchesa, la preoccupazione di Ivana Merlo: «L’unico pioppeto della Val di Non rischia di scomparire»

«Il solo scopo di tagliare tutto il boschetto che sorge in riva al laghetto della Marchesa e sotterrarne le sorgenti, è di sostituirlo con un megaimpianto di meli, che si rivelerebbe altamente inquinante a causa dei necessari anticrittogamici, i quali, per l’effetto deriva, andrebbero a investire tutto il paese di Denno. Anche perché ora i pioppi neri, che sono altissimi, fissano i metalli pesanti ed emanano molto ossigeno, fungono da barriera per i veleni. Oltre ad ospitare tanti uccelli, tra cui il picchio verde e il picchio rosso maggiore, specie protette. È chiara, quindi, l’importanza di questa “oasi”, che sorge in un’area altamente paesaggistica, in mezzo a tanti meleti».

Parola di Ivana Merlo che, dopo la raccolta firme con la quale circa 90 cittadini di Denno (qui l’articolo) chiedono all’amministrazione comunale e in particolare al sindaco Paolo Vielmetti di risolvere la situazione a detta loro ormai insostenibile a causa della presenza delle zanzare tigre, dei pollini e delle esalazioni maleodoranti dell’acqua, torna sull’argomento “Laghetto della Marchesa”.

«Dopo la raccolta firme il sindaco aveva chiesto l’analisi delle acque all’Unità operativa igiene e sanità pubblica per rilevare la presenza di nidi di zanzare, ma ho parlato con i tecnici e mi hanno riferito che ce ne sono davvero poche, quante naturalmente possono esserci in un biotopo – spiega la signora Merlo –. Questo anche grazie agli antagonisti naturali, come il pigliamosche, un uccello che mangia appunto mosche e zanzare, immortalato dal fotografo del Muse che si è recato a Denno per fotografare e catalogare le specie presenti».

Pubblicità Pubblicità

Anche per quanto riguarda gli odori, secondo Ivana Merlo l’acqua stagnante non c’entra nulla. «Intorno al laghetto e lungo la strada in via Tuazen – rivela – vengono gettati regolarmente i rifiuti dello sfalcio e immondizie. Ho inviato anche le foto al sindaco, ma è ancora tutto lì».

A proposito del primo cittadino Paolo Vielmetti e dell’amministrazione comunale, non sarebbe vero, sempre secondo Ivana Merlo, che la posizione del Comune risulti neutrale. «Finora l’amministrazione comunale è sempre stata immobilista e silenziosa – conclude Merlo –. Non ha mai risposto alle proposte di alternativa al taglio, ancora nessuna iniziativa alla domanda di marcatura dei pioppi con cavità-nido dei picidi per preservarli dall’abbattimento, presentata il 21 febbraio 2021, e nemmeno un riscontro alla domanda per definire i pioppi quasi centenari alberi monumentali, del 22 novembre 2020. Solo alla consegna di questa raccolta firme il sindaco si è subito attivato alla ricerca della larva».

Pubblicità Pubblicità