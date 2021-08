Dopo l’Italia brucia anche la Grecia: Atene e le isole a forte rischio

Dopo l’Italia, con la Sardegna e la Sicilia, anche la Grecia incomincia a bruciare. In più parti dell’area continentale infatti, si registrano incendi che stanno minacciando le città e devastando interi territori.

In particolare, ad Atene, hanno costretto circa 300 persone residenti nella periferia nord ad evacuare, mettendo off limits anche l’Acropoli di Atene.

Dopo il Monte Penteli, tocca al secondo dei tre colli al confine con la capitale ad essere avvolto dalle fiamme, Monte Parnitha.

Ad oggi si contano una dozzina di villaggi sull’isola greca Evia, con gli abitanti evacuati ed almeno 150 le case andate in fumo a causa del rogo che ha circondato il Monastero di San Davide.

Nelle ultime ore invece, è divampato un incendio anche nella parte occidentale del Pelopponeso, vicino ad Olimpia, uno dei siti archeologici più noti del Paese.

Gli incendi in Grecia sono probabilmente dovuti all’ondata di caldo che dalla scorsa settimana, sta attraversando la penisola ellenica e le sue isole. Si parla di un caldo estremo, con temperature che superano abbondantemente i 42 gradi.

Sulla grave situazione si è esposto anche il Sindaco di Olimpia, Panagiotis Antonakopoulus, rassicurando i concittadini attraverso un messaggio: ”Dopo le vite umane la nostra priorità è salvare la nostra storia”.

Come è accaduto in altre aree del Mediterraneo, in Grecia gli incendi estivi non sono rari, ma negli ultimi anni la frequenza di condizioni metereologiche che li favoriscono, come torride temperature e venti forti, è aumentata in modo preoccupate.

Nonostante il problema degli incendi sia noto, mancano le risorse per pianificare gli interventi di prevenzione per affrontare le emergenze.

Per questo, al fine di agevolare le operazioni di soccorso, in Grecia sono arrivati rinforzi da Stati come, Francia e Cipro, mentre dalla Svezia sono arrivati due Canadair.