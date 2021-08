Cosa succede in Via al Desert?

Dal nulla e senza nessuna comunicazione ufficiale, l’area delle ex caserme di Via al Desert è stata recintata con tanto di filo spinato, rete metallica e cartelli che indicano la zona militare.

L’attività ha allarmato i cittadini che hanno cominciato a chiedersi il motivo di questo intervento.

Un’ipotesi è che a breve si possa aprire il cantiere per la costruzione dei nuovi alloggi militari che andrebbero a sostituire quelli di Corso Alpini e la barriera creata, potrebbe servire per limitare la zona dei lavori.

Pubblicità Pubblicità

Però siamo anche nell’area contigua alla Residenza Fersina depotenziata dalla Giunta Fugatti, ma il dubbio è quello che possa tornare non solo operativa, ma anche ampliata in considerazione dei massicci sbarchi di tanti finti profughi che hanno portato gli hub dell’Italia meridionale ad essere vicini alla saturazione.

C’è anche chi ricorda come il Consip abbia indetto “una gara a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro multi fornitore per l’allestimento di campi container per l’assistenza della popolazione in caso di eventi emergenziali per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per iniziativa del Dipartimento della Protezione Civile”.

Ma quali possono essere questi eventi emergenziali apparentemente a discrezione governativa? A questo punto c’è chi ipotizza la possibilità che possano essere smantellate le varie strutture territoriali nelle quali si trascorreva la quarantena, sostituendole con una unica unica. Daniele Demattè (Consigliere comunale di Fratelli d’Italia) depositerà a breve un documento col quale cercherà di avere delle risposte da parte del sindaco. “In Consiglio comunale non c’è stato comunicato assolutamente nulla, chi mi ha fatto la segnalazione non ha trovato nessun cartello descrittivo dei lavori come dovrebbe esserci prima dell’apertura di un cantiere. Probabilmente non sarà nulla, ma è meglio vederci chiaro”.

Pubblicità Pubblicità