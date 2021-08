Le gare di appalto e l’aumento dei prezzi delle materie prime

Le ultime gare di appalto di ITEA sono andate deserte. Un problema da risolvere in fretta perché si parla di lavoro e credo che i motivi siano stati spiegati ampiamente dagli imprenditori. Il costo delle materie prime, i limiti dei subappalti, le penali e le garanzie, la gestione delle interferenze tra il cantiere e i condomini.

Una soluzione può essere l’adeguamento del prezziario ufficiale della Provincia. Un’operazione che deve essere fatta dalla burocrazia provinciale, ma forse ci vorrebbe un chiaro input politico in tal senso.

Si è fatto così per esempio nel 2020 con i protocolli di sicurezza anti Covid riconoscendo alle imprese i costi diretti e indiretti per le misure di sicurezza da implementare, aggiornando così il prezziario in vigore e approvando le modifiche con delibera di Giunta.

Non è un lavoro facile e deve essere fatto con la partecipazione di tutti gli attori e certamente deve trovare un equilibrio tra le esigenze della Pubblica Amministrazione di riconoscere il giusto prezzo e quelle degli imprenditori che devono poter sostenere i costi di costruzione che comunque ci sono e avere un margine di guadagno per compensare il rischio di impresa.

Sappiamo da tempo che i prezzi delle materie prime sono in rialzo, ci sono difficoltà nelle forniture, ma non si possono certo bloccare i cantieri. Anzi bisogna agire subito per fare l’esatto contrario.

Il settore delle costruzioni è trainante per l’economia soprattutto in Trentino dove non abbiamo grandi imprese industriali come in altre Regioni, ma dove possiamo intervenire sugli edifici per la riqualificazione energetica, per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per l’adeguamento degli impianti tecnologici.

In questi giorni si è parlato degli impianti di areazione nelle scuole che sono fondamentali per permettere il ricambio d’aria degli ambienti, ma forse non abbiamo ancora compreso che il Covid dovrebbe portare anche a cambiare la cultura dei progettisti, degli imprenditori, dell’Ente pubblico al fine di investire in tecnologia e pensando al futuro e al prossimo inverno.

Ho sentito dire che serve il ricircolo interno, ma non certo usufruendo dello stesso volume d’aria contaminata perché così faremo solo un favore alla diffusione del virus. Lo ha affermato chiaramente l’Istituto Superiore di Sanità nel rapporto n. 33/2020 del 25 maggio 2020.

E’ indispensabile arieggiare gli ambienti con aria pulita tramite l’apertura delle finestre ovvero con impianti che con adeguanti ricambi/ora immettono aria pulita direttamente dall’esterno.

Questo comporta però la necessità di adeguamento degli impianti di areazione e di riscaldamento con investimenti economici importanti, ma che vanno a modificare radicalmente – in meglio – la salubrità degli ambienti di vita e di lavoro.

Personalmente mi sento perciò di fare un appello alla politica trentina che forse per una volta potrebbe pensare meno alle polemiche per il concerto di Vasco Rossi del 2022 e dedicarsi a risolvere i problemi del lavoro e all’economia.

a cura di Andrea Merler