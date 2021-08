Doccia fredda sulla scuola: obbligatorio il green pass per docenti, Ata e studenti universitari

Nei giorni scorsi c’era del moderato ottimismo sul fatto che il green pass poteva non essere obbligatorio ma solo «fortemente» consigliato.

Oggi la riunione della cabina di regia presieduta dal capo del governo, Mario Draghi, invece ha deliberato che per il personale docente e non docente delle scuole il green pass sarà obbligatorio. Per il settore quindi una doccia fredda.

Dopo la cabina di regia è iniziato subito l’incontro in videoconferenza tra esecutivo e Regioni dov’era presente anche la provincia autonoma di Trento . Oltre a Draghi erano presenti i ministri Franco, Patuanelli, Giovannini, Bianchi, Franceschini, Speranza, Gelmini, Bonetti, Brunetta, Messa, Garavaglia (in videocollegamento), il sottosegretario Garofoli e in rappresentanza del Cts Locatelli e Brusaferro.

Nel decreto la decisione è stata quella di rendere il Green pass obbligatorio per gli insegnanti, per il personale scolastico e per gli studenti universitari.

La certificazione non dovrebbe essere richiesta agli studenti più giovani. Il tutto è stato ratificato nel consiglio dei ministri iniziato alle 16.30 dove si è affrontato anche il tema delle conseguenze per quei docenti non in possesso di green pass.

Chi non potrà recarsi al lavoro perché non dotato di certificazione verde sarà considerato assente ingiustificato. “Al fine di garantire la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale d’istruzione” dovrà avere ed esibire il Green pass. Il mancato rispetto delle disposizioni è considerata assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato” – si legge nel decreto

Resta comunque confermata la ripartenza delle scuole in presenza per ogni ordine e grado.

Nell’anno 2021-2022 per “assicurare il valore della scuola come comunità e tutelare la sfera sociale e psico-affettiva” degli studenti, tutte le lezioni si svolgono in presenza. Si apre così la bozza del nuovo dl Green pass, ancora in discussione, che l’ANSA ha visionato. Il testo, di 10 articoli, parte dalla scuola e stabilisce l’obbligo di mascherina (tranne sotto i 6 anni). Regioni e Comuni potranno chiudere istituti e fare lezioni in Dad solo come “deroga” per “specifiche aree del territorio o singoli istituti”, “esclusivamente in zona rossa o arancione” o per casi “eccezionali” di focolai o rischio “particolarmente elevato”.

Obbligo di Green pass anche per gli studenti universitari, alla ripresa dell’anno accademico. L’obbligo varrà per i professori universitari, come per tutto il personale scolastico. Una discussione sarebbe in corso sugli studenti delle superiori che abbiano più di 16 anni.

Tamponi rapidi in farmacia ad 8 euro per i ragazzi tra i 12 e i 18 anni e a 15 euro per tutti gli altri italiani. E’ quanto stabilisce il protocollo d’intesa predisposto dal Commissario per l’emergenza Francesco Figliulo d’intesa con il ministro della Salute Roberto Speranza e i presidenti di Federfarma, Assofarm e FarmacieUnite. L’ipotesi della gratuità dei test anti-Covid, spiegano fonti di governo, è stata scartata perché avrebbe potuto disincentivare i più giovani a immunizzarsi.