‘Bravata’ a Padova: si arrampica su un traliccio, 32enne muore fulminato

Superbonus, arriva la CILA semplificata: il modello che dimezza la burocrazia Da oggi sarà più semplice accedere e richiedere lo sgravio per il superbonus 110%, grazie ad una norma all'interno del Decreto Semplificazioni che dimezza la burocrazia. CILA, il documento semplificato per l'accesso al Superbonus, come...

Grandi imprese, un Fondo di 400 milioni a sostegno delle aziende in momentanea difficoltà Dal Ministero dello Sviluppo Economico arriva al notizia di un fondo da 400 milioni istituito per il sostegno delle aziende che si trovano in momentanea difficoltà a causa dell'emergenza covid. Cos'è Si tratta di una...

Stop cartelle ad agosto, ma ripartono le rate saldo – stralcio e rottamazione -ter L'agenzia delle Entrate e riscossione comunica le novità introdotte dal Decreto Sostegni Bis riguardo l'invio delle cartelle esattoriali. In particolare, è stato confermato lo stop ad agosto, ma ripartiranno le rate del saldo -stralcio e...

Arriva il Reddito di Libertà a sostegno delle donne vittime di violenza, come funziona Da qualche giorno è stato varato dal Governo un bonus , il reddito di libertà destinato alle donne vittima di violenza. Reddito di Libertà, cos'è Si tratta di un una misura molto attesa visto che...

Polizze assicurative per i turisti stranieri: previsto un fondo dal Ministero del Turismo Con l'arrivo della stagione estiva l'attenzione è puntata verso il turismo. Per questo, al fine di stimolare gli spostamenti, il Decreto Sostegni Bis prevede finanziamenti alle Regioni destinati al rimborso delle spese mediche ai turisti....