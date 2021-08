Tra Via Floriani e Via Lubiana quale sarà il nome della nuova strada di Spini?

Via Anna Floriani o Via Lubiana? Quale due due sarà il nome per la nuova strada da poco inaugurata nel centro di Spini che unisce Via Monaco a Via Masadori?

Anna Floriani è una figura storica del rione, ha gestito insieme al marito Santo Mattedi la “Trattoria dal Santo” che era un punto di riferimento per tutta la comunità e la stessa Anna si è impegnata per creare un tessuto sociale tra gli abitanti di una realtà che non era certo ricca.

Anna Floriani è nata nel 1890 ed è morta nel 1957 e la sua figura risponderebbe a tutti i requisiti richiesti per l’intitolazione.

Via Lubiana invece sarebbe in linea con le molte intitolazioni di richiamo mitteleuropeo presenti in zona ( da Via Praga a Via Linz solo per citarne un paio), sarebbe una denominazione meno caratterizzante, ma in linea con le scelte già fatte in passato che hanno reso tipiche le strade della zona industriale.

A livello circoscrizionale la scelta è stata fatta ed i due nominativi sono stati inviati al Servizio Urbanistica del Comune al quale spetta il parere definitivo.

