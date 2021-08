Inaugurata «Agricola Predaia società benefit», l’agricoltura che cura i ragazzi autistici

Fondazione Trentina per l’Autismo avvia un nuovo progetto, nel solco della mission che vuole rendere adolescenti e adulti con autismo partecipi attivi nel quotidiano.

Nasce così l’idea di coinvolgere i ragazzi di Casa “Sebastiano” nelle attività di un’azienda agricola non profit in cui i risultati di carattere socio-sanitario siano tenuti in considerazione quanto i parametri economici. L’attività è stata inaugurata mercoledì 28 luglio in località Senda di Coredo alla presenza anche del sindaco di Predaia Giuliana Cova e del presidente dell’Aquila Basket Longhi, e altre personalità del territorio.

Il taglio della torta è toccato al presidente della fondazione Trentina per l’autismo Gianni Coletti insieme all’inseparabile moglie Emanuela compagna di vita ma anche di mille battaglie quotidiane.

È questa l’ultima idea del vulcanico Giovanni Coletti che attraverso i benefici economici aiuta i ragazzi autistici. Un nuovo passo avanti che prevede di seminare e arare terre incolte e trasformarle in terreni e coltivazioni Bio.

La Agricola Predaia società benefit, (questo il suo nome) è diventata operativa in pochi mesi grazie al grande lavoro della Fondazione Trentina per l’Autismo aiutata dai tanti volontari che sono stati coinvolti dal cavalier Coletti in più fasi negli ultimi anni.

L’Agricola Predaia Società Benefit è sinergica a Casa Sebastiano ed è nata per coinvolgere i ragazzi nelle attività di un’azienda agricola no-profit in cui i risultati di carattere socio-sanitario saranno tenuti in considerazione quanto i parametri economici.

«L’Italia è storicamente caratterizzata da un modello agricolo familiare, in cui ogni componente della famiglia tradizionale allargata trovava una mansione utile, magari piccola o secondaria, ma riconosciuta. – spiega il presidente Giovanni Coletti, insignito del titolo di Ufficiale al Merito della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella per la realizzazione del primo centro dedicato a ragazze e ragazzi con Disturbi dello Spettro Autistico in Trentino Alto Adige. – I ragazzi di Casa “Sebastiano” si erano già cimentati nella coltivazione dell’orto del centro, con ortaggi e piante aromatiche che finivano poi a cucinare e gustare, e con grande soddisfazione!».

L’agricoltura, soprattutto nel nostro territorio, ha da sempre svolto, oltre alla funzione produttiva di beni alimentari, un ruolo fondamentale nell’organizzazione sociale delle comunità rurali e nel farsi carico di un importante servizio nei confronti dei soggetti deboli o vulnerabili, a rischio di esclusione sociale.

Un servizio implicito svolto all’interno della realtà familiare, di cui in effetti non si conoscono i numeri reali.

Questa funzione sociale nel tempo è andata sempre più esplicitandosi, accanto ad una sempre più marcata funzione terapeutica, per arrivare alle “fattorie sociali” e alle imprese agricole non profit, promosse da soggetti del terzo settore o dal settore pubblico, come accade in alcuni servizi di salute mentale di ASL.

Perché l’agricoltura? Le attività ad essa connessa sono varie (in campo e al coperto, di coltivazione e allevamento, a ciclo breve o lungo, ecc.), le modalità del processo produttivo sono duttili e permettono la partecipazione attiva delle persone con difficoltà, i ritmi di produzione in armonia con le stagioni e la natura.

Prendersi cura di organismi viventi accresce il senso di responsabilità, anche verso gli altri e verso se stessi, e collaborare alla produzione di un bene primario facilmente riconoscibile come quello alimentare offre un’incomparabile soddisfazione a tutti colori che vi partecipano, anche marginalmente.

L’agricoltura sociale in Italia è una realtà in crescita, un esempio virtuoso di welfare innovativo che fornisce servizi necessari alle persone vulnerabili e al contempo contribuisce allo sviluppo locale delle comunità e delle aree rurali attivando sul territorio sinergie e reti di collaborazione, promuovendo coesione sociale e sviluppo economico, fino a rendere i territori più competitivi e attrattivi.

La riduzione del welfare ha dato una prima spinta, poi la pandemia di COVID-19 dell’ultimo anno ha messo in evidenza l’esigenza ormai impellente di ripensare i modelli di sviluppo ponendo al centro i rapporti di prossimità e la sostenibilità.

I beneficiari diretti sono solo una parte degli attori in gioco: si valorizzano il territorio e le persone in un percorso partecipato, promuovendo dinamiche partecipative e una cultura della cittadinanza che vada ad innescare una virtuosa economia circolare.

Si promuove un’agricoltura ed un’alimentazione sana e sostenibile, che tutela la biodiversità agricola, riscoprendo le antiche varietà locali che meglio si sono adattate nei secoli alle caratteristiche del suolo e del clima.

La produzione agricola e le attività ad essa connesse faranno da supporto a percorsi terapeutico – riabilitativi o per l’inserimento lavorativo e l’inclusione sociale, in un’ottica non solo produttiva ma riabilitativa, inclusiva, sociale e ambientale.Il progetto affonda dell’azienda agricola affonda le radici nel concetto di “permacultura”, che abbina i termini ‘agricoltura’ e ‘permanente’, cioè un’agricoltura progettata e pensata in modo da essere sostenibile e durevole.

«Si tratta di una realtà pensata e gestita come un’opportunità di sviluppo del territorio, un progetto per dare nuove prospettive all’insegna dell’inclusione e della sostenibilità, in cui la cura della terra si intreccia con la cura delle persone e viceversa, capisaldi su cui si sviluppa il nostro progetto di “agricoltura sanitaria”, con un pensiero al futuro delle aree periferiche e rurali, anche di montagna, che più hanno sofferto la globalizzazione esasperata dell’ultimo decennio» conclude Coletti.