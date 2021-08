E’ stato Vittorio Bridi (Lega) il primo ad affrontare il problema dell’accattonaggio molesto: era il 2013

L’ordine del giorno approvato mercoledì sera in Consiglio comunale contro l’accattonaggio molesto rappresenta la conclusione di una storia che inizia nel 2013 con l’approvazione di un Ordine del Giorno presentato da Vittorio Bridi ( Lega), ma da allora mai applicato dalla Giunta Andreatta.

Vittorio Bridi soddisfatto per questa approvazione?

“Certo si è trattato di un documentato presentato dal Consigliere Tomasi e sottoscritto oltre che da me anche da Filippin, da Fratelli d’italia e da molti consiglieri del PD e della Lista Ianeselli. per il controllo dell’ accattonaggio molesto: sottoscritto e approvato da 24, consiglieri. Mi dispiace per l’astensione della capo gruppo della Lega, Bruna Giuliani e di alcuni consiglieri di maggiorana che nonostante le assicurazioni dei proponenti per la tutela ed esclusione dalla confisca degli animali”.

Il documento approvato parlava però solamente di accattonaggio molesto, non di sequestro vero?

“Esatto, ben diverso è il problema proposto in aula del l’accattonaggio molesto, presumibilmente gestito anche da un racket, tema, caro alla Lega e più volte riproposto in consiglio, che peraltro si era già espresso , approvando un ordine del giorno, che come ho ricordato, avevo presentato ancora nel 2013, con il titolo : “Contrastare il maltrattamento e il traffico illecito di animali e il loro sfruttamento per accattonaggio”, approvato dal consiglio ancora nel 2013, ma lasciato chiuso in un cassetto dalla giunta Andreatta per 7 anni e quindi mai applicato, nonostante l’approvazione dal consiglio. Oggi si ripropone in sostanza quanto già approvato dal consiglio e quindi da parte del presidente e stato concordato che lo affiancherà nel percorso istituzionale”.

Una curiosità. La capogruppo della Lega Bruna Giuliani anche in questo caso, come nei precedenti per l’approvazione del regolamento dei ristori ai commercianti o la regolamentazione dell’accatastamento delle strade private, non ha votato a favore, dissociandosi anche dalle posizioni delle stesse minoranze; anche se i punti citati facevano parte del programma elettorale della Lega.

