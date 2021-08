«Ci Sto Af-Fare Fatica?»: successo per il progetto nei Comuni di Dro e Drena

«Ci Sto Af-Fare Fatica?»: un progetto di interesse sociale e pubblico per le comunità molto apprezzato dai cittadini dei comuni di Dro e Drena. A dare il buongiorno ai ragazzi e alle ragazze sono stati i cittadini delle due località che, sorpresi e ammirati, si sono congratulati con loro per l’impegno dimostrato di giorno in giorno. Durante la settimana appena trascorsa infatti un gruppo di adolescenti, coordinato dai tutor Karen Passoni, Andrea Sgro e Davide Santoni e da alcuni volontari adulti (gli «handymen»), ha dato lustro e valore al bene comune attraverso il lavoro manuale. Avere cura di quanto anima il luogo che definiamo “casa” significa valorizzare il paesaggio urbano e, al tempo stesso, accrescere l’essenza proattiva della propria comunità.

Il progetto, proposto dall’Associazione Giovani Arco, è stato promosso dagli assessorati alle politiche giovanili di Dro, Drena e Arco. Una mano in più è arrivata da Nicole Caldara, servizio civilista presso l’archivio del comune di Arco ed Elena Piva, servizio civilista presso l’assessorato alle politiche giovanili di Dro. Il naturale imbarazzo iniziale, dovuto al lavorare gomito contro gomito con coetanei noti solo di vista, si è dissolto in un battito di ciglia. Nei primi due giorni la fatica è stata riservata al parco giochi di Drena. La passione del capogruppo degli alpini Rodolfo Michelotti e del falegname Luigi Caproni ha fornito agli adolescenti una prima infarinatura riguardante l’arte della coesione e della premura verso le proprie azioni. Smontate le panchine sottostanti il gazebo, l’attenzione è stata posta sul ripristino del colore delle panchine precedentemente realizzate: la panchina rossa quale simbolo contro la violenza sulle donne, la panchina viola dedicata alla Gentilezza e le panchine arcobaleno. I giovani si sono occupati anche della ringhiera in ferro che abbraccia l’area e delle panchine prive di schienale, richiamanti l’arcobaleno. Alle 12:30 di martedì, una nube carica di pioggia si è presentata alla porta del Castello di Drena: prima che il meteo potesse abbattersi su quanto fatto, la sindaca Giovanna Chiarani ha proposto ai giovani di apporre le proprie iniziali a lato del parco giochi.

«Un progetto assolutamente da ripetere – ha commentato la prima cittadina – grande la soddisfazione per il lavoro compiuto, nonostante il tempo atmosferico li abbia fortemente limitati. Un sincero grazie agli handymen e alla tutor, nonché consigliera Gabriella Pedrotti. Abbiamo ricevuto molti apprezzamenti da parte di consiglieri e cittadini di passaggio. In paese erano presenti alcune persone del Comune gemellato: hanno proposto di replicare il modello nel comune di Hallerndorf. Faccio i miei complimenti ai ragazzi per la bravura e soprattutto per la tenuta; sono rimasti alcune ore senza il cellulare. Ho fiducia nel futuro».

Mercoledì invece è iniziato il primo dei tre giorni nel comune di Dro. Livio Sartorelli, Diego Benuzzi e Samuele Magnelli hanno trasmesso il proprio sapere alla squadra, affiancando il tutor Andrea Sgro nella frazione di Ceniga. Gli adolescenti hanno restituito alla cittadinanza l’aiuola di glicine che sorge nel parcheggio ad inizio paese, riportandola al suo splendore. Sistemata anche l’aiuola parallela al marciapiede del centro, le panchine che circondano la piazza e nel parco giochi, rinnovando anche le altalene. Il Centro culturale di Dro ha ripreso vita: i volontari hanno tirato a lucido le scale e la terrazza della biblioteca e ripristinato le aiuole dell’ex Municipio grazie Stefano Delugan, che ha illustrato la corretta piantumazione di rose e piantine officinali. Scrostate e ridipinte le due fioriere nell’aula aperta e la panchina situata alle spalle del punto lettura. Venerdì a Pietramurata Diego Giuliani ha guidato i ragazzi nella pulizia delle panchine della piazza e ai lati della chiesa.

Spazzata l’area del parcheggio, con lieve potatura dei cespugli nelle aiuole adiacenti la ciclabile e sistemata l’aiuola al centro del paese, comprese le fioriere all’entrata del circolo anziani. Come nelle altre due frazioni, è stata realizzata una panchina rossa per sensibilizzare sulla lotta alla violenza contro le donne. Ai ragazzi è stato infine consegnato un «buono fatica» di 50 euro, da spendere in una delle attività commerciali aderenti all’iniziativa. «Sono orgogliosa di aver partecipato a questo progetto – ha detto Ginetta Santoni, assessora alle politiche giovanili di Dro – ho seguito i ragazzi ogni giorno, hanno dimostrato di sapersi mettere in gioco: se chiamati, sono disposti a fare fatica per la collettività. Questo merito deve essere dato ai partecipanti, ma anche ad altri ragazzi che nel corso del tempo hanno dimostrato di essere parte attiva della comunità. Un particolare grazie agli handymen, al cantiere comunale e all’arch. Monica Zucchelli dell’Ufficio Tecnico. Il progetto è senza dubbio da riproporre».

