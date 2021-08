Anticorruzione, certificazione ISO 37001 per la Provincia autonoma di Trento

La Provincia autonoma di Trento ha ottenuto il “Certificato del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione ISO 37001:2016”, importante strumento a favore della legalità e della trasparenza a disposizione di istituzioni pubbliche e aziende private.

Si tratta di uno standard internazionale, valido per l’Amministrazione provinciale e per le sue società di sistema, che si va ad aggiungere al Piano provinciale anticorruzione e a tutte le altre disposizioni e agli interventi attuati in materia. Un risultato che certifica, ancora una volta, come la Provincia con le sue articolazioni sia un punto di riferimento sano e affidabile per i cittadini come per le imprese sul territorio.

“Il sistema di gestione in accordo allo Standard ISO 37001, certificato e implementato dalla Provincia autonoma di Trento, rappresenta un traguardo importante per l’Amministrazione pubblica in Trentino” afferma l’assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli. “Un ulteriore risultato nel percorso di innovazione e di continuo miglioramento del nostro sistema pubblico, a garanzia dell’imparzialità, dell’efficacia e della massima efficienza nella risposta ai bisogni dei cittadini e delle attività economiche”.

Il sistema di certificazione, rilasciato da Kiwa Cermet Italia spa e soggetto al rispetto dei requisiti, è volto a misurare i parametri di legalità, trasparenza, integrità dell’organizzazione e delle risorse umane che vi lavorano. La valutazione coinvolge un sistema che conta quasi 5.000 dipendenti, tra gli addetti della Provincia autonoma di Trento (4.300 circa) a cui si aggiunge il personale di musei, società partecipate, fondazioni.

