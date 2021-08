Settimo posto Nadia Battocletti. Fugatti, Zanotelli e Kaswalder: «Il Trentino è orgoglioso di lei»

È arrivato l’applauso di un’intera comunità per Nadia Battocletti, l’atleta di Cavareno che ha chiuso con un buon settimo posto i 5.000 metri nella finale olimpica di Tokyo sfiorando anche il titolo italiano (qui l’articolo)

In cinquecento nel primo pomeriggio si sono incontrati sotto il tendone allestito da Comune e Pro Loco per la diretta davanti al maxischermo e il tifo infuocato al grido di “Nadia! Nadia! Nadia” e gli applausi per spingere e sostenere la campionessa.

Ai balconi e alle finestre delle case del borgo in molti hanno esposto il tricolore e la gigantografia della mezzofondista, indicata come “orgoglio noneso”. La passione per lo sport e l’entusiasmo diffuso hanno reso dunque quello di oggi un vero ‘appuntamento di popolo’ al quale hanno voluto prendere parte anche il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e l’assessore Giulia Zanotelli, accanto al sindaco Luca Zini, all’assessore regionale Lorenzo Ossanna, al commissario della Comunità Silvano Dominici e a diversi rappresentanti istituzionali dell’Alta Val di Non.

Pubblicità Pubblicità

«Il Trentino e l’Anaunia non possono che essere orgogliosi di Nadia: ha dato il meglio di sé in una gara di altissimo livello, dimostrando la propria preparazione e una tenacia da grande atleta, quale lei è. Nadia ha costruito la sua carriera con tanti sacrifici, tenacia e concentrazione fisica e mentale. Merita l’ammirazione di tutti e in particolare dei giovani che vedono in lei un esempio» ha osservato Zanotelli al termine della competizione, in cui Battocletti ha fatto segnare il personale di 14’46″29, a dieci secondi dall’oro conquistato dalla olandese Sifan Hassan. “Nadia Battocletti ha davanti a sé un futuro roseo, per il quale non mancheranno il supporto della famiglia, degli amici e della comunità locale. Oggi sotto questo tendone abbiamo respirato un’atmosfera fantastica all’insegna dell’amicizia e di un affetto che questa talentuosa atleta merita pienamente. Siamo tutti orgogliosi di lei”.

Sono arrivati i complimenti anche del presidente del consiglio provinciale Walter Kaswalder che ha espresso i più sentiti e vivi complimenti a Nadia Battocletti che ha conquistato il settimo posto nella finale dei 5000 metri alle Olimpiadi di Tokio. «Un grande risultato per la ventunenne atleta trentina – ha affermato – e un esempio di dedizione e passione per i nostri giovani non solo nello sport, ma anche nello studio e nella vita. Un grazie di cuore da parte della comunità trentina anche a papà Giuliano e alla mamma Jawhara Saddougui che hanno saputo trasmettere la loro passione per la corsa a Nadia. Una giovane donna che, ne siamo sicuri, farà molta strada e non solo sulle piste di atletica leggera. Forza Nadia, siamo orgogliosi di te!»

Pubblicità Pubblicità