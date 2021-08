Mercoledì 4 agosto alle ore 18.00, presso l’installazione Sequoia, nel Parco delle Terme di Levico: appuntamento letterario con la presentazione del volume “Güllüdere e Kızılçukur: la Valle delle Rose e la Valle Rossa in Cappadocia”.

L’appuntamento è organizzato nell’ambito del programma “Vivere il Parco” ed è proposto dal Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale della Provincia autonoma di Trento in collaborazione con “La Piccola Libreria” di Levico. In caso di maltempo si terrà al coperto (entrata da Piazza Garollo – Via Prati) con posti a sedere assegnati in ordine di arrivo e nel rispetto delle regole anti-Covid in vigore.

Il Comitato scientifico della Fondazione Benetton Studi Ricerche di Treviso ha deciso di dedicare la trentunesima edizione del Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino 2020-2021, eccezionalmente biennale a causa della pandemia, a un luogo dell’Asia Minore che emerge dalla lunga vicenda storica e geografica della Cappadocia: due valli contigue scavate nella roccia vulcanica, la Valle delle Rose e la Valle Rossa, in lingua turca Güllüdere e Kızılçukur.

Pubblicità Pubblicità

La presentazione del volume (coedizione Fondazione Benetton Studi Ricerche-Antiga, Treviso 2020) sarà affiancata dalla proiezione del film documentario prodotto dalla Fondazione, con la regia di Davide Gambino con la collaborazione di Gabriele Gismondi.

All’incontro saranno presenti Luigi Latini, presidente del Comitato scientifico della Fondazione Benetton Studi Ricerche, e Patrizia Boschiero, responsabile delle edizioni della Fondazione, entrambi curatori di tutte le attività del Premio Carlo Scarpa, che in questa edizione hanno goduto in ogni fase della collaborazione scientifica delle storiche dell’arte Maria Andaloro e Paola Pogliani (Università della Tuscia, Missione di ricerca in Cappadocia).

Programma Completo di “Vivere il Parco”: http://www.naturambiente.provincia.tn.it/binary/pat_ripristino/evidenza/PROGRAMMA_Vivere_il_parco_2021.1622712509.pdf

Pubblicità Pubblicità



Per informazioni: Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale Provincia autonoma di Trento Tel. 0461 495788 (Parco di Levico) 0461 496123 (segreteria) e-mail: parco.levico@provincia.tn.it

http://www.naturambiente.provincia.tn.it/parco_levico/

facebook: parco delle terme di Levico

Instagram: Parco delle Terme di Levico (@parcolevico)

Fondazione Benetton Studi Ricerche e il Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino: www.fbsr.it