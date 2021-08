Consiglio Comunale di Comano Terme: all’attenzione la viabilità estiva sul Ponte dei Servi

Giovedì 29 luglio 2021 si è riunito in presenza il Consiglio Comunale di Comano Terme, con un sola assenza (giustificata) di un consigliere comunale di maggioranza. All’ordine del giorno, molto breve, si è discusso della ratifica della deliberazione giuntale per la variazione alle dotazioni competenza a cassa del bilancio di previsione 2021-2023 e del controllo di salvaguardia degli equilibri di bilancio 2021, 2023, passati entrambi con l’astensione dell’opposizione (rappresentata dai consiglieri della LEGA Cinzia Parisi, Michele Salvaterra, Luca Brena, Sergio Manuel Binelli e Alessia Baroldi).

Terminato in anticipo l’ordine del giorno, le opposizioni ne hanno approfittato per chiedere alla Giunta comunale se sono arrivate anche alla maggioranza delle lamentele per la variante temporanea al Ponte dei Servi: effettivamente ciò è stato confermato, ma al tempo stesso l’amministrazione comunale ha ribadito le ragioni di tale scelte (rispetto per le Terme di Comano e per non aggravare il centro del traffico in aumento specialmente durante la stagione turistica), specificando allo stesso tempo che se ci fosse già la circonvallazione (al vaglio della Giunta Provinciale) ciò non sarebbe stato necessario.

La Lega Comano Terme ha ringraziato la Giunta per le risposte, chiedendo se il question time possa essere messo per iscritto del regolamento del consiglio comunale ed annunciando che a breve verrà depositata una mozione in materia di decoro urbano.

