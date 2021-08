Duplice incidente lungo l’Alto Garda e in Valle dei Laghi: feriti due motociclisti

Un duplice incidente motociclistico e avvenuto nel pomeriggio di ieri, sabato 31 luglio 20201, lungo le strade dell’Alto Garda e nella vicina Valle dei Laghi.

Il primo incidente, tra uno scooter e un auto, è avvenuto poco dopo le 15.30 sulla strada 249 della gardesana Orientale poco dopo l’abitato di Torbole sul Garda scendendo verso Malcesine.

I due mezzi, che procedevano nella stessa direzione, si sono toccati facendo cadere a terra il centauro.

Sul posto sono arrivati i soccorsi con un’ ambulanza della croce Bianca Alto Garda insieme alle forze dell’ordine che hanno ricostruito la dinamica dell’incidente.

Il ferito e stato portato in ospedale a Arco per accertamenti e dalle prime informazioni giunte ha riportato traumi non gravi. Il traffico molto intenso ha subito un forte rallentamento.

Un secondo incidente motociclistico, che ha coinvolto una motocicletta, è accaduto poche decine di minuti dopo in valle dei Laghi sulla Strada Provinciale 85 del Monte Bondone nel comune di Madruzzo tra gli abitati di Lasino e la frazione montana di Lagolo, un tratto molto frequentato dai motociclisti che dalla valle dei Laghi sale in bondone con i suoi tornanti e lunghi rettilinei che invitano i centauri a premere sul acceleratore.

Purtroppo nell’ultimo ventennio in quel tratto non sono mancati gli incidenti talvolta gravi se non mortali, nonostante i numerosi controlli operati dalle forze del ordine.

In questo caso per cause in corso di accertamento il conducente di una moto ha perso il controllo del proprio mezzo finendo rovinosamente a terra.

Il 112 ha immediatamente attivato un’ ambulanza della croce rossa della Valle dei Laghi con sede in Vezzano, l’auto medica partita da Trento e le squadre dei vigili del fuoco di Lasino che hanno supportato il personale sanitario e messo in sicurezza la zona chiudendo la strada per consentire i soccorsi al centauro.

Il centauro dopo essere stato stabilizzato è stato portato al Santa Chiara con alcuni traumi. Non sarebbe in pericolo di vita. Per i rilievi di legge sono intervenute le forze dell’ ordine.