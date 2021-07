Lavori, servizi e forniture: oltre 130 milioni nelle gare di APAC nel primo semestre

66 procedure avviate, per un totale di oltre 82 milioni di euro messi a gara nell’ambito dei “lavori” e inoltre 20 procedure avviate per un totale di oltre 54 milioni di euro posti a base di appalto per “forniture e servizi”: l’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – APAC della Provincia ha reso noti i dati delle gare di appalto indette nel corso del primo semestre di quest’anno.

Si tratta di appalti per l’affidamento di lavori, servizi e forniture attraverso procedure aperte e negoziate, secondo l’importo.

I numeri del primo semestre evidenziano una ripresa degli appalti, come dimostra il confronto con i dati del 2020. Nel primo semestre 2021 in totale sono state bandite quindi 86 gare (lavori, servizi e forniture) per 136 milioni di euro, 36 milioni di euro in più rispetto al primo semestre del 2020. Nei primi sei mesi del 2020 erano state bandite, infatti, 75 gare in tutto per lavori, servizi e forniture per un importo di 100 milioni di euro.

“Il mandato a tutti gli uffici provinciali competenti – commenta il presidente Fugatti – è sempre quello di accelerare il più possibile le procedure, per dare in questo modo un contributo, in un momento delicato come questo, all’economia del Trentino. Anche richiedendo forniture, servizi e lavori pubblici, la pubblica amministrazione può infatti essere motore di sviluppo del territorio”.

Nella categoria dei “lavori” rientrano interventi di realizzazione di edilizia scolastica e universitaria, investimenti per la viabilità, il miglioramento della rete dei servizi, la manutenzione di edifici pubblici. Tra le principali procedure si evidenziano: la realizzazione di una nuova palestra e servizi al centro sportivo Albere, i lavori di costruzione della nuova mensa in via S. Margherita a Trento, i lavori di sistemazione della viabilità di collegamento tra la Val di Cembra e l’Altopiano di Pinè, i lavori di realizzazione della nuova sede succursale del Liceo “B.Russel” di Cles, completamento dei lavori di risanamento conservativo dell’ex convitto comunale S. Pellico per la realizzazione scuola elementare di Ala.

Nelle “forniture e servizi” rientrano, tra le altre, le procedure per la fornitura di due elicotteri con allestimento sanitario da assegnare al Nucleo provinciale, ma anche la manutenzione, sviluppo e assistenza del sistema informatico delle attività a cofinanziamento del Fondo sociale europeo a supporto tecnico dell’Autorità di gestione della Provincia, e inoltre il servizio di selezione di una Società di Gestione del Risparmio cui affidare la gestione del portafoglio titoli dell’Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa.

