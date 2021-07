Con “EasyPark” e “MyCicero” a Predaia si paga il parcheggio risparmiando tempo e denaro

Una nuova modalità di pagamento, facile e veloce, per rendere più comoda la sosta nelle aree comunali a strisce blu. E per risparmiare tempo e denaro.

Da qualche giorno anche nel Comune di Predaia sono attive “EasyPark” e “MyCicero”, le app gratuite di mobile parking più diffuse in Italia e in Europa che consentono agli automobilisti di avviare, terminare e pagare la sosta su strisce blu comodamente dal proprio smartphone.

Questa nuova modalità di pagamento della sosta è disponibile, per il momento, nei parcheggi per autovetture e autocaravan in località Due Laghi a Coredo e nell’area attrezzata di sosta camper “Batuda” di Tres.

Pubblicità Pubblicità

Le app presentano moltissimi vantaggi e il loro funzionamento è piuttosto semplice: basta scaricarle sul proprio cellulare (è sufficiente installare una delle due, quella che si preferisce) e registrarsi; una volta parcheggiata l’auto, si attiva la sosta direttamente dallo smartphone, indicando la targa del veicolo, il “codice area di sosta” (14749 per autovetture e 14750 per autocaravan nell’area di Coredo, 14751 per quella di Tres) così come riportato attivando la geolocalizzazione e visibile anche sui parcometri, e impostando la durata desiderata, alla scadenza della quale l’app provvederà ad addebitare all’utente i minuti effettivi di parcheggio.

Nel caso in cui sia invece necessario rimanere più del previsto, non c’è bisogno di tornare all’auto per prolungare la durata della sosta: basta modificarla dal proprio smartphone.

Chi non dispone di un cellulare di ultima generazione, può comunque utilizzare la piattaforma con una chiamata o un sms.

Pubblicità Pubblicità



Non occorre esporre nulla sul cruscotto. I verificatori sono dotati di un appositivo dispositivo, con cui possono effettuare il controllo della sosta attiva direttamente tramite il numero di targa dell’auto.

Diversi sono i metodi di pagamento messi a disposizione da “EasyPark” e “MyCicero”: dalla carta di credito (Visa, Mastercard o American Express) a Satispay (tramite collegamento al proprio conto corrente), da Paga con PostePay a Masterpass, fino al contante recandosi nelle ricevitorie Mooney SisalPay5.

«Siamo soddisfatti e orgogliosi di essere tra i primi in Val di Non a proporre questo sistema innovativo, che rende il pagamento della sosta più facile e veloce – commenta la sindaca di Predaia Giuliana Cova ringraziando il Servizio commercio e cultura –. In questo modo sarà più agevole parcheggiare la propria auto o il proprio camper nelle aree di Predaia a strisce blu. Abbiamo inoltre deciso di ridurre le tariffe orarie ai Due Laghi da 2 euro a 1 euro per le autovetture e da 3 euro a 1,50 euro per i camper. Tariffe che entreranno in vigore in questi giorni e dalle quali sono esclusi i residenti a Predaia, che saranno tenuti a pagare la sosta solamente la domenica».

Maggiori informazioni sull’attivazione e il funzionamento delle applicazioni sono disponibili sui siti web www.easyparkitalia.it e www.mycicero.it