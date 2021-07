Summer XXL, agosto al Mart: paghi una volta, entri due

Da sempre il biglietto del Mart di Rovereto permette l’accesso a tutte le mostre temporanee e alla Collezione e ha un costo contenuto, definito dalle politiche culturali della Provincia autonoma di Trento in un’ottica di accessibilità alla cultura.

Oltre alle numerose gratuità e alle riduzioni già previste, alle convenzioni, alle tariffe per i gruppi e al biglietto cumulativo per famiglie o per chi visita più di una sede museale, per tutto il mese di agosto il Mart propone un nuovo biglietto. Acquistando il biglietto Summer XXL si può tornare al Mart anche in autunno, e per tutto il mese orario prolungato il sabato sera.

Summer XXL

Al prezzo di 15 euro sarà possibile entrare due volte: oggi, per visitare le tre grandi mostre temporanee, il percorso permanente e i focus espositivi; in autunno o in inverno, nel periodo compreso tra il 15 ottobre il 13 febbraio, per la monumentale mostra Depero New Depero.

Sere d’estate

Per tutto il mese l’orario del sabato è prolungato fino alle 20.

Le aperture serali diventano quindi due: una al venerdì, con chiusura alle 21, una al sabato, con chiusura alle 20.

Agosto al Mart Grandi mostre in corso

“Botticelli. Il suo tempo. E il nostro tempo Picasso, de Chirico, Dalí. Dialogo con Raffaello Giovanni Boldini. Il Piacere”

Focus

“Leonardo Cremonini e Karl Plattner. I pittori della solitudine Lino Frongia. Visioni Wainer Vaccari Tina Sgrò”

Collezione permanente

“Frammenti di una storia. L’invenzione del moderno”

Outdoor

“Twingo Monument. Golfo Mistico”

Orari: Martedì, mercoledì, giovedì, domenica 10.00-18.00; venerdì 10.00-21.00; sabato 10.00-20.00. Chiuso il lunedì.