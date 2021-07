Il Moto Club Rallo piange la scomparsa di Ivo Valentini, tra i fondatori e primo presidente della società

Il Moto Club Rallo piange la scomparsa del suo primo, storico presidente.

È mancato oggi, mercoledì 28 luglio 2021, Ivo Valentini di Rallo, il primo presidente della nota società sportiva motociclistica Moto Club Rallo. A darne notizia è stata proprio l’associazione, attraverso la propria pagina Facebook.

Nel 1969, insieme agli amici di Rallo nella foto, fondò l’associazione sportiva che nello stesso anno, proprio grazie a Ivo Valentini, il quale era perito edile e ne progettò la realizzazione, diede alla luce la nuova pista.

Era quella che sarebbe diventata poi la famosa pista di motocross “Plan de La Bala”, che negli anni di presidenza di Valentini ospitò competizioni di motocross ed enduro di livello regionale, triveneto e nazionale per le classi 80 c.c. e 125 c.c..

Furono anni importanti per l’associazione sportiva e per il nuovo impianto, che vide un grande impegno da parte del suo presidente e di tantissimi appassionati nell’organizzazione di molte gare.

Molto affezionato al suo club, Valentini ne fu presidente per circa 10 anni e poi membro del direttivo per tanti altri. Anche in seguito non smise mai di seguire l’associazione sportiva che tanto amava.

«Nel 40esimo anniversario della fondazione – ricorda l’associazione sui social – durante una grande festa nel paese di Rallo organizzata per questo splendido traguardo, insieme agli amici del club collaborò attivamente nella preparazione degli eventi, nel fornire il materiale storico del club che teneva e accudiva amorevolmente da tanti anni e nella preparazione della documentazione e oggettistica di carattere storico da esporre nella importante giornata. Ivo definì questa festa una delle più belle mai organizzate a Rallo».

«Lo ricordano con affetto i tanti amici del club – si legge ancora nel post –, per la sua gentilezza, per la grande passione per lo sport, e per la grande generosità che lo vide sempre attivo fino agli ultimi anni della sua vita nel sociale e nel volontariato».

Dopo la presidenza del Moto Club Rallo, Valentini fu anche per moti anni alla guida della SAT di Rallo, nonché membro e socio di altre associazioni del Comune di Tassullo; fu inoltre l’ideatore della famosissima marcia podistica conosciuta a livello internazionale “Quattro Ville in Fiore”, che ogni anno nel periodo della fioritura dei meli vede la presenza di migliaia di atleti e persone provenienti da tutto il mondo.

«Grazie Ivo per tutto quello che hai fatto, per la tua generosità e per il bel esempio di sportività e amore per la propria comunità che hai dato a tante persone in particolare ai giovani, che in tanti anni hanno potuto godere delle importanti iniziative che insieme ai tuoi amici hai realizzato – è il messaggio che gli amici del Moto Club di Rallo gli hanno dedicato –. Ciao Ivo, sarai sempre nei cuori di tutte le persone del Moto Club Rallo che hanno avuto la fortuna di averti conosciuto».