Lavori via Maccani, traffico paralizzato a Trento nord

I lavori iniziati in via Maccani lunedì stanno creando gravi problemi alla viabilità di Trento nord.

Il tempo di percorrenza dalla rotonda dei caduti di Nassirija al ponte di san Giorgio nel tardo pomeriggio sfiora i 35/40 minuti. Per gli automobilisti un vero inferno.

Sono stati messi 3 semafori per gestire il traffico in via Maccani nelle due direzioni e per bloccare le code in via Pedrotti, ma la cosa non ha certo migliorato la situazione.

Pubblicità Pubblicità

I lavori bloccano il traffico che si ripecuote sullo svincolo della tangenziale e di riflesso anche sulla carreggiata nord della stessa e per chi proviene dalla zona commerciale.

Un groviglio di macchine che si ammassa alla rotonda del Poli dove ieri ci sono stai anche dei momenti di tensione fra alcuni automobilisti costretti a lunghissime code.

Poi le code di formano anche sul sovrappasso della ferrovia e in via Brennero per chi arriva da Nord.

Pubblicità Pubblicità



In molti pensano che i lavori debbano essere eseguiti anche i giorni di sabato e domenica dove la frequenza del traffico è minore e di protraggano anche con dei turni la notte visto lo snodo importantissmo ad alta percorribilità.

Nel rione si era già fatta l’esperienza con la chiusura di via Pedrotti per il taglio delle piante avvenuta solo 7 giorni fa. Anche quella chiusura aveva creato delle difficoltà al traffico, ma non si è voluto tenerne conto.

Non va certo meglio dalla parti di san Michele all’Adige, dove sembra di essere tornati indietro di 15 anni quando non era ancora stata realizzata la nuova tangenziale.

I lavori sul ponte, con il conseguente semaforo, creano code di decine di chilometri per chi arriva da Bolzano e dalla va di Non. (sotto il video girato ieri)