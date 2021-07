Grandinata apocalittica sull’A1: centinaia di macchine distrutte, molti i feriti – IL VIDEO

Bonus affitto 2021: modifiche e novità per i beneficiari nel Decreto Sostegni bis Nei contributi a fondo perduto previsti dal Bonus affitto 2021 sono previsti nuovi beneficiari grazie all’ampliamento della platea dettata dal Decreto Sostegni Bis. Bonus affitto 2021, come funziona Definito dal Decreto Rilancio, il bonus affitto... The post Bonus affitto 2021: modifiche e novità per i beneficiari nel Decreto Sostegni bis appeared first on Benessere Economico.

Europa verso la limitazione di circolazione dei contanti: tetto a 10 mila euro La Commissione Europea sta lavorando ad un pacchetto di norme che limiterebbe la circolazione di contanti nei Paesi membri. Il pacchetto che potrebbe entrare in vigore nel 2024, propone di fissare in tutta Europa un...

Indennità Covid una tantum per lavoratori autonomi e dipendenti: tutti i dettagli Fino al 30 settembre 2021 i lavoratori interessati potranno chiedere l'erogazione da parte dell'Inps della nuova indennità omnicomprensiva Covid-19 fin ad un massimo di 1600 euro una tantum prevista dal Decreto Sostegni Bis. Beneficiari dell'indennità...

Voli low cost e figli minori, attenzione ai sovrapprezzi non dovuti dei biglietti aerei: ENAC avvia le indagini Con l'arrivo dell'estate, aumentano i viaggi, ma alcuni voli low cost per compensare le perdite subite in pandemia hanno deciso di applicare una " tassa sul sedile". Di cosa si tratta Si tratta semplicemente di...

Stop al rialzo dei prezzi della benzina, raggiunto accordo tra i Paesi produttori Dopo l'ultima impennata del costo del carburante che da mesi va avanti sia in Italia che all'estero, i Paesi produttori di petrolio hanno deciso di trovare un accordo per frenare questa tendenza. L'incremento La tendenza...